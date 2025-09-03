Andrea zabila Roberta pri varení špagiet, TOTO spravila potom! Prípad brutálnej vraždy v Petržalke je na konci

BRATISLAVA - Mestský súd v Bratislave vyniesol rozsudok v prípade aprílovej vraždy v Petržalke. Obžalovaná Andrea bola uznaná vinnou z obzvlášť závažného zločinu vraždy a odsúdená na 10 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Pôvodne jej hrozil mimoriadny trest.
V šokujúcom prípade brutálnej vraždy v bratislavskej Petržalke sa obžalovaná Andrea priznala pred súdom k zabitiu svojho 47-ročného partnera Roberta. Informujú o tom noviny.sk. Incident sa odohral v apríli, keď Andrea bodla Roberta nožom priamo do srdca počas hádky pri varení špagiet.
Spočiatku Andrea popierala akúkoľvek účasť na vražde a dokonca tvrdila, že skutočný vrah je stále na slobode. Polícia však pri vyšetrovaní odhalila, že práve ona bola zodpovedná za Robertovu smrť. Po útoku Andrea údajne opustila miesto činu, vypila fľašu vodky a zaspala na školskom ihrisku. Napriek počiatočnému popieraniu sa nakoniec pred súdom priznala k vine. Vďaka novele trestného zákona a jej priznaniu bol jej trest znížený z pôvodne hroziacich 20 rokov na 10 rokov odňatia slobody.
Mestský súd Bratislava I vyniesol rozsudok, v ktorom Andreu uznal vinnou z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Okrem 10-ročného trestu odňatia slobody jej súd nariadil aj dvojročný ochranný dohľad a protialkoholické liečenie ústavnou formou. Sudca Pavol Adamčiak potvrdil, že rozsudok je právoplatný a Andrea si svoj trest odpykáva vo väznici s maximálnym stupňom stráženia.