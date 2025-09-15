VOĽBY v Nemecku: Veľké víťazstvo kresťanských demokratov, zvíťazili v najľudnatejšej spolkovej krajine!

DÜSSSELDORF - V nedeľňajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko podľa predbežných konečných výsledkov zvíťazili s 33,3 percentami kresťanskí demokrati (CDU). Na druhom mieste skončili sociálni demokrati (SPD) so ziskom 22,1 percenta, Alternatíva pre Nemecko (AfD) získala 14,5 percenta hlasov. Informuje správa agentúry DPA.
Štvrtou najúspešnejšou stranou boli Zelení so ziskom 13,5 percenta, piata Ľavica získala 5,6 percenta a Slobodná demokratická strana (FDP) dosiahla výsledok 3,7 percenta. Najväčší prepad zaznamenali Zelení, ktorých v roku 2020 volilo 20 percent voličov.
14 miliónov voličov
Svojich zástupcov na lokálnej úrovni si v v Severnom Porýnii-Vestfálsku vyberalo zhruba 14 miliónov oprávnených voličov. Okrem krajinského parlamentu rozhodli aj o tom, kto bude najbližších päť rokov viesť 396 miest a kto zasadne v 31 miestnych radách.
Voľby v najľudnatejšej spolkovej krajine boli považované za prvú skúšku nálad voličov po februárových celoštátnych voľbách. V Severnom Porýnii-Vestfálsku je pri moci CDU už od roku 1999. V súčasnosti vládne v koalícii so Zelenými.
Severné Porýnie-Vestfálsko sa považuje za priemyselnú základňu Nemecka a nachádzajú sa v ňom veľké mestá ako Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Dortmund, Bonn či Essen. V tejto spolkovej krajine môže hlasovať zhruba pätina všetkých oprávnených voličov v Nemecku.