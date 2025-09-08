Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

Prívrženci opozičnej strany v Istanbule protestovali proti odvolaniu vedenia: Turecko obmedzilo prístup k webom

TASR, ČTK

ISTANBUL - Prívrženci najväčšieho opozičného subjektu v Turecku, Republikánskej ľudovej strany (CHP), protestovali v nedeľu večer v metropole Istanbul proti odvolaniu jej tamojšieho vedenia. Polícia oblasť okolo sídla strany v štvrti Sariyer úplne uzavrela. Napriek tomu sa demonštranti pokúsili preraziť barikády, informovala agentúra DPA s odvolaním sa televíziu Halk.

Guvernér Istanbulu Davut Gül, ktorého vymenoval prezident Recep Tayyip Erdogan, zaviedol trojdňový zákaz demonštrácií vo viacerých istanbulských štvrtiach. Predseda CHP Özgür Özel v nedeľňajšom prejave vyzval podporovateľov, aby napriek blokáde prišli k sídlu strany v Istanbule. „Kto bráni Republikánsku ľudovú stranu, bráni republiku,“ povedal.

CHP, ktorá v komunálnych voľbách v roku 2024 dosiahla výrazné víťazstvo nad vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Erdogana a jej popularita ďalej stúpa, tvrdí, že je obeťou politicky motivovanej kampane vlády zameranej na jej oslabenie pred budúcimi voľbami.

Napätie zvýšilo utorkové rozhodnutie súdu, ktorý pre údajné nezrovnalosti anuloval výsledok kongresu CHP v Istanbule z októbra 2023, odvolal regionálneho predsedu CHP Özgüra Čelika a 195 ďalších členov a nahradil ich päťčlenným vedením. CHP sa organizovaním protestov snaží zabrániť súdom určenému tímu prevziať v pondelok kontrolu nad svojím sídlom v Istanbule.

Na pojednávaní naplánovanom na 15. septembra hrozí odvolanie z funkcie aj samotnému predsedovi CHP. Na základe obvinení z korupcie a iných dôvodov bol v marci zatknutý a odvolaný z funkcie starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu, ktorý chcel kandidovať za CHP v prezidentských voľbách a je považovaný za jediného reálneho vyzývateľa Erdogana. Od októbra 2024 boli v rámci vyšetrovaní z údajnej korupcie zadržané už stovky funkcionárov CHP vrátane 17 starostov a primátorov.

Turecko obmedzilo prístup k sieťam po výzve opozície k protestom

Turecko obmedzilo prístup k viacerým internetovým platformám, vrátane X, YouTube, Instagramu, Facebooku, TikToku alebo WhatsApp. Uviedla to dnes organizácia Netblocks. Podľa nej blokovanie prístupu začalo po tom, ako hlavná opozičná Ľudová republikánska strana (CHP) vyzvala na demonštrácie, keď polícia postavila zátarasy v okolí sídla strany v Istanbule. Podľa údajov tureckej Asociácie pre slobodu prejavu, ktorá monitoruje cenzúru na internete, začali problémy s prístupom k platformám v nedeľu o 22.45 h SELČ.

Pri policajných zásahoch minulý týždeň zatkli sedem pracovníkov CHP. Okrem toho v už predtým istanbulský súd zrušil výsledky provinčného kongresu CHP z roku 2023 a odvolal predsedu straníckej organizácie v Istanbule Özgüra Çelika a ďalších 195 členov vedenia tejto pobočky a delegátov strany. Podľa agentúry AFP je cieľom odstrániť predsedu tejto najväčšej tureckej opozičnej strany Özgüra Özela.

CHP čelí dlhodobo postihom zo strany štátnej moci, vrátane zatýkania jej volených zástupcov. Mnohí z nich sú obvinení z korupcie. Medzi najvýznamnejšími členmi strany, ktorí sú trestne stíhaní, je istanbulský starosta Ekrem Imamoglu. Práve on je už niekoľko rokov považovaný za najsilnejšieho volebného súpera prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Imamoglu zadržali tento rok v marci krátko predtým, ako ho podľa očakávania CHP nominovala ako kandidáta pre prezidentské voľby. Jeho zatknutie vyvolalo v Turecku najväčšie protivládne protesty za desať rokov. Kritici považujú zadržanie Imamoglua za účelové. Vláda to odmieta s tým, že súdnictvo v Turecku je nezávislé.

AKTUALIZOVANÉ
