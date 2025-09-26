Turecký prezident tvrdí, že zo stretnutia s Trumpom odišiel spokojný

NEW YORK - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok povedal, že s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom dosiahli počas štvrtkového stretnutia v Bielom dome „významný pokrok“ v regionálnych a bilaterálnych otázkach. Informuje Reuters.
Išlo o prvé stretnutie Erdogana a Trumpa po šiestich rokoch a diskutovali na ňom o vojenskej spolupráci a obchode. Americký prezident po stretnutí povedal, že verí, že Turecko bude súhlasiť s jeho výzvou, aby prestalo nakupovať ruskú ropu. Okrem toho povedal, že Spojené štáty môžu zrušiť svoje opatrenia voči Turecku. USA totiž v minulosti zrušili predaj stíhačiek F-35 Turecku pre jeho plánovaný nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400.
Edrogan počas letu z Washingtonu povedal novinárom, že si s Trumpom vymenili názory na kroky, ako podporiť obchod vrátane revízie colných poplatkov, a to s cieľom zvýšiť objem obchodu na 100 miliárd dolárov ročne.
„Určite sa nedá vyriešiť všetky otázky počas jediného stretnutia. Toto stretnutie však viedlo k významnému pokroku v mnohých otázkach,“ povedal turecký prezident. Dodal, že zo stretnutia s Trumpom odchádzal spokojný. Erdogan taktiež podľa svojich slov podporil Trumpovu „víziu svetového mieru“ a zhodli sa na tom, ako dosiahnuť prímerie a trvalý mier v Pásme Gazy.
Reuters konštatuje, že turecký prezident je veľkým kritikom Izraela a jeho vojenskej kampane v palestínskej enkláve. Trumpovi tiež Erdogan vysvetlil potrebu dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu s cieľom dosiahnuť mier na Blízkom východe. „Vysvetlili sme, ako možno dosiahnuť prímerie v Gaze a v celej Palestíne a následne trvalý mier. Dospeli sme k istému porozumeniu,“ konštatoval.
Agentúra Reuters informuje, že hoci títo lídri mali medzi rokmi 2017 a 2021 blízke osobné vzťahy, poznačili ich nezhody spôsobené spoluprácou Washingtonu s kurdskými bojovníkmi v Sýrii a blízkymi vzťahmi medzi Tureckom a Ruskom. Erdogan naposledy navštívil Biely dom v roku 2019.