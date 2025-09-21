Najväčšia turecká opozičná strana podporila lídra Özeľa a postavila sa proti zásahom vlády

ISTANBUL - Najväčšia opozičná strana v Turecku, Republikánska ľudová strana (CHP), na mimoriadnom zjazde v nedeľu jednomyseľne podporila svojho lídra Özgüra Özeľa a postavila sa proti zasahovaniu vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Informuje o tom agentúra DPA.
Özel získal v Ankare 835 z 917 hlasov delegátov. Özel, ktorý počas zjazdu oslávil svoje 51. narodeniny, bol jediným kandidátom. Strana sa domnieva, že to robí súdny proces, ktorý by mohol viesť k odvolaniu Özeľa z funkcie predsedu CHP, irelevantným. V tomto prípade je vedenie strany obvinené z podplácania delegátov na zjazde pred dvoma rokmi, aby hlasovali za Özeľa.
CHP obvinenia popiera a označuje tento prípad za politicky motivovaný. Súdne konanie bude pokračovať v októbri. Özel na zjazde vyhlásil, že Erdoganova vláda sa snaží prostredníctvom súdnych sporov zmeniť CHP. „To nedovolíme,“ povedal. Özel v novembri 2023 nahradil dlhoročného lídra CHP Kemala Kilicdarogla po tom, ako Kilicdaroglu prehral s Erdoganom v prezidentských voľbách. Pod vedením Özeľa sa CHP, často vnímaná ako elitárska a zastaraná, vnútorne rekonštruovala. To sa vyplatilo v minuloročných komunálnych voľbách, kde sa CHP stala najsilnejším politickým subjektom v celoštátnom meradle a získala najviac starostovských kresiel v krajine.
Özel tiež podporuje prezidentskú kandidatúru obľúbeného starostu Istanbulu Ekrema Imamogla (CHP), ktorého v marci odvolali z funkcie po tom, ako ho obvinili z korupcie a prania špinavých peňazí. Následne ho zatkli a uväznili. Imamoglu je považovaný za Erdoganovho silného potenciálneho súpera v ďalších voľbách. Od vlaňajších komunálnych volieb bolo zatknutých mnoho politikov z CHP vrátane viacerých starostov. Özel ďalej organizuje protesty, na ktorých sa zúčastňujú tisíce ľudí. Vláda popiera akékoľvek zasahovanie do súdnictva.