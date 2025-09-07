VEĽKÁ razia ukrajinskej tajnej služby: Brancov v armáde ubúda, TAKTO sa oslobodzujú od vojenskej služby!

KYJEV – Branci, ktorí majú na Ukrajine ochraňovať svoju vlasť, odmietajú bojovať. Aby im to prešlo, nechávajú si vyrábať falošné preukazy a vydávajú sa za niekoho iného. Polícia je pri takýchto odhaleniach nekompromisná a udeľuje vysoké pokuty. Podľa miery priestupku hrozí aj pobyt vo väzení. Keďže ale prípadov pribúda, je jasné, že branci riskujú radšej udelenie trestu, ako zapájanie sa do priamych bojov.
Brancov, ktorí odmietli bojovať a mali pri sebe falošné preukazy, zatkli podľa poľských Wiadomosći v ukrajinskej metropole Kyjev, v Kropyvnyckyj (Kirovohradská oblasť), Ľvove, Čerkaskej aj Černihivskej oblasti. Informujú o tom Wiadomości s tým, že má ísť o osem osôb, Všetky pritom spája fakt, že za nezákonné aktivity dostávali finančnú odmenu. V mnohých vojenských táboroch nastáva totiž fenomén, že branci sa rôznymi praktikami vyhýbajú vojenskej službe.
Úkryt na univerzite
Ukrajinská štátna služba SBU oznámila, že v piatok piateho septembra zadržala prednášajúceho na Katedre ekonomiky jednej z univerzít v Kyjeve. Muž si mal platiť za sprostredkovanie fiktívneho postgraduálneho štúdia a za miesto prednášajúceho na univerzite dostával plat, no v skutočnosti to bol branec. Overenie falošných dokumentov mu prešlo spôsobom, že jeho známy mal kontakty na komisiu pre vojenský nábor.
V lekárskej komisii aj útek do zahraničia
V Kirovohradskej oblasti, zhruba 250 kilometrov od Kyjeva, zadržali ukrajinskí policajti tajomníka miestnej vojenskej lekárskej komisie. Brancom pravidelne vydával dokumenty, ktoré odsúvali ich zaradenie do bojov o celý mesiac. Mnohí sa jej takýmto spôsobom úplne vyhli.
V Čerkanskej oblasti polícia vzala do väzby podnikateľa (48), ktorý organizoval presun potenciálnych ukrajinských brancov do Moldavska. Odvážali ich do Odesy a následne prebehol ich eskort cez hranice. Podobné praktiky boli odhalené aj na východe Ukrajiny v Ľvove. Odtiaľ však prevážali potenciálnych brancov ďalej na Západ smerom do krajín Európskej únie.
Branci sa ďalej skrývali pod falošnými statusmi učiteľov stredných škôl, pričom neplnili svoje funkcie, ale zaplatené od štátu dostali.
"Voči zadržaným boli už vznesené obvinenia, ktoré zahŕňajú marenie činnosti Ozbrojených síl Ukrajiny a iných vojenských formácií v čase mimoriadnej situácie, nezákonné pašovanie osôb cez ukrajinskú štátnu hranicu, prijímanie značného nezákonného prospechu pre dôstojníkov a zneužívanie vplyvu," vyhlásila ukrajinská tajná služba SBU. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na deväť rokov.