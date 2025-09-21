Hľadaný finančník Marsalek: Pod novou identitou sa ukrýva v Rusku, kryje ho tajná služba

MOSKVA - Medzinárodne hľadaný rakúsky finančník Jan Marsalek žije v Moskve s falošnou identitou. Novinári tvrdia, že pracuje pre ruskú tajnú službu FSB a má väzby priamo na Kremeľ.
Tieňový život v Moskve: Jan Marsalek a jeho útek do náručia FSB
Rakúšan Jan Marsalek, kedysi prominentný manažér spoločnosti Wirecard, patrí medzi najhľadanejších mužov Európy. Na úteku je od roku 2020, keď sa prevalil obrovský finančný škandál. Nová spoločná investigatíva médií Der Spiegel, ZDF, Frontline (PBS), ruského Insideru a denníka Der Standard však priniesla šokujúce zistenia: Marsalek sa ukrýva v Moskve, kde pod falošnou identitou pracuje pre ruskú tajnú službu FSB.
Od miliárd k úteku
Marsalek, Rakúšan s českými koreňmi, zmizol po tom, ako spoločnosť Wirecard priznala, že z jej účtov zmizli viac než dve miliardy dolárov. V jednom z najväčších finančných podvodov v dejinách Nemecka prišlo o prácu takmer 6-tisíc zamestnancov. Proti Marsalekovi bol vydaný medzinárodný zatykač, no odchodom do Ruska sa vyhol spravodlivosti, píše agentúra ČTK.
Nová identita: Alexandr Nelidov
Investigatíva odhalila, že Marsalek dnes vystupuje pod menom Alexandr Nelidov a nechal si nastreliť vlasy. Pod týmto menom si mal vybaviť ruské občianstvo ako „Ukrajinec“ z Donbasu, zakladať firmy v Moskve a dokonca pôsobiť v bojových zónach na Ukrajine. Mobilné dáta ho viac než tristo ráz lokalizovali v okolí sídla FSB na Ľubjanke.
Fotografie, ktoré získal Der Standard, ho zachytávajú neďaleko ústredia tajnej služby aj pri prechádzkach moskovským centrom. Objavil sa dokonca v uniforme s ruským symbolom „Z“.
Partnerka s diplomatickým pasom
Po jeho boku stojí Taťjana Spiridonovová, bývalá tlmočníčka do turečtiny, ktorá podľa investigatívy tiež spolupracuje s FSB. Uniknuté databázy odhalili, že mala diplomatický pas a prístup k prísne tajným materiálom.
Spolu údajne prenášali do Moskvy ukradnuté smartfóny troch vysokopostavených rakúskych úradníkov. Dôkazy o tom priniesli uniknuté správy, letenky aj mobilné dáta.
Nedotknuteľný muž
Aj keď Marsalek dnes v Moskve nežije v luxuse, zostáva pre západné spravodajské služby nedosiahnuteľný. Nemecko vydalo na neho zatykač a žiada Rusko o právnu pomoc, no Moskva oficiálne tvrdí, že o jeho pobyte nevie. Otázkou tiež je, kam Marsalek ukryl obrovské sumy peňazí z podvodu s Wirecard.
Rodinný odkaz
Jan Marsalek sa narodil v roku 1980 pri Viedni. Jeho starý otec Hans Maršálek, etnický Čech a člen odboja počas druhej svetovej vojny, prežil koncentračný tábor a po vojne sa stal zakladateľom rakúskej spravodajskej služby. Za svoju činnosť dostal najvyššie štátne vyznamenania.