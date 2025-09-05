Putin konečne odkryl karty: Rusko je v problémoch! Krajine zúfalo chýba TÁTO komodita

MOSKVA - Na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku prezident Vladimir Putin otvorene povedal, že Rusko čelí nedostatku plynu. Upozornil pritom na rastúce problémy v energetickej infraštruktúre a naznačil, že krajina môže byť nútená siahnuť po uhlí.
Údery na infraštruktúru
Putinovo priznanie prichádza po mesiacoch ukrajinských útokov na rafinérie, ropné sklady a ďalšie kľúčové zariadenia. Kyjev takto cielene oslabuje schopnosť Moskvy financovať vojnu proti Ukrajine. Útoky už spôsobili nedostatok pohonných hmôt v niektorých ruských regiónoch aj na okupovanom Kryme, pripomenuli novinky.cz.
„Máme nedostatok plynu“
„Máme nedostatok plynu,“ citoval Putina denník The Moscow Times. Prezident počas prezentácie rozvoja Ďalekého východu dodal, že problémy v energetickej sieti si vyžadujú „zvláštnu pozornosť“.
„Nemáme spojenie medzi rôznymi zložkami energetickej infraštruktúry, potrebujeme rozvíjať sieťovú ekonomiku,“ vyhlásil. Podľa neho sú ťažkosti s dodávkami citeľné už dnes, najmä pri zásobovaní nových podnikov.
Putin tiež varoval, že v nasledujúcich rokoch sa v tomto regióne očakáva niekoľkonásobný nárast dopytu po plyne.
Návrat k uhlím poháňanej ekonomike?
K dôvodom nedostatku sa ruský prezident priamo nevyjadril. Namiesto toho navrhol alternatívu – návrat k uhlím poháňanej ekonomike.
„Na 900 rokov budú stačiť všetky zásoby uhlia, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie a v súlade s ekologickými požiadavkami,“ citovala Putina štátna agentúra TASS.
Sporné odhady zásob
Podľa ruského ministerstva energetiky má krajina k dispozícii 63,4 bilióna kubických metrov plynu – čo by malo postačiť na sto rokov ťažby. Účetná komora však už pred piatimi rokmi upozorňovala, že zásoby vystačia sotva na polstoročie.
Problémom je najmä kvalita. Zásoby tzv. „suchého plynu“, teda takmer čistého metánu, sú podľa expertov podstatne nižšie ako oficiálne celkové čísla.
Nedostatok pohonných hmôt
Ukrajinské útoky dronmi dlhého doletu zasiahli desiatky rafinérií, ropných skladov a vojensko-priemyselných areálov. Výsledkom bolo narušenie spracovania a exportu ropy a v niektorých regiónoch Ruska sa objavil nedostatok benzínu. Najvýraznejšie problémy hlásil okupovaný Krym, kde sa pohonné hmoty stali nedostatkovým tovarom.