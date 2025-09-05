Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

Putin konečne odkryl karty: Rusko je v problémoch! Krajine zúfalo chýba TÁTO komodita

Ruský prezident Vladimir Putin priznal nedostatok plynu.
Ruský prezident Vladimir Putin priznal nedostatok plynu. (Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku prezident Vladimir Putin otvorene povedal, že Rusko čelí nedostatku plynu. Upozornil pritom na rastúce problémy v energetickej infraštruktúre a naznačil, že krajina môže byť nútená siahnuť po uhlí.

Údery na infraštruktúru

Putinovo priznanie prichádza po mesiacoch ukrajinských útokov na rafinérie, ropné sklady a ďalšie kľúčové zariadenia. Kyjev takto cielene oslabuje schopnosť Moskvy financovať vojnu proti Ukrajine. Útoky už spôsobili nedostatok pohonných hmôt v niektorých ruských regiónoch aj na okupovanom Kryme, pripomenuli novinky.cz.

„Máme nedostatok plynu“

„Máme nedostatok plynu,“ citoval Putina denník The Moscow Times. Prezident počas prezentácie rozvoja Ďalekého východu dodal, že problémy v energetickej sieti si vyžadujú „zvláštnu pozornosť“.

„Nemáme spojenie medzi rôznymi zložkami energetickej infraštruktúry, potrebujeme rozvíjať sieťovú ekonomiku,“ vyhlásil. Podľa neho sú ťažkosti s dodávkami citeľné už dnes, najmä pri zásobovaní nových podnikov.

Putin tiež varoval, že v nasledujúcich rokoch sa v tomto regióne očakáva niekoľkonásobný nárast dopytu po plyne.

Návrat k uhlím poháňanej ekonomike?

K dôvodom nedostatku sa ruský prezident priamo nevyjadril. Namiesto toho navrhol alternatívu – návrat k uhlím poháňanej ekonomike.

„Na 900 rokov budú stačiť všetky zásoby uhlia, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie a v súlade s ekologickými požiadavkami,“ citovala Putina štátna agentúra TASS.

Sporné odhady zásob

Podľa ruského ministerstva energetiky má krajina k dispozícii 63,4 bilióna kubických metrov plynu – čo by malo postačiť na sto rokov ťažby. Účetná komora však už pred piatimi rokmi upozorňovala, že zásoby vystačia sotva na polstoročie.

Problémom je najmä kvalita. Zásoby tzv. „suchého plynu“, teda takmer čistého metánu, sú podľa expertov podstatne nižšie ako oficiálne celkové čísla.

Nedostatok pohonných hmôt

Ukrajinské útoky dronmi dlhého doletu zasiahli desiatky rafinérií, ropných skladov a vojensko-priemyselných areálov. Výsledkom bolo narušenie spracovania a exportu ropy a v niektorých regiónoch Ruska sa objavil nedostatok benzínu. Najvýraznejšie problémy hlásil okupovaný Krym, kde sa pohonné hmoty stali nedostatkovým tovarom.

Viac o téme: PlynNedostatokRuskoVladimir Putin
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rusko predlžuje zákaz vývozu
Rusko predlžuje zákaz vývozu benzínu, uviedla moskovská vláda
Zahraničné
Ruský propagandista Vladimir Solovjov
PREKVAPIVÉ slová od známeho propagandistu: Solovjov KRITIZUJE už aj ruské velenie! TOTO považuje za veľkú chybu
Zahraničné
Rusko je na kolenách:
Rusko je na kolenách: Ukrajina využíva účinnú taktiku! Krajinu paralyzuje nedostatok TEJTO komodity
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovenska Francesco Calzona: Bude náročnejšie mentálne pripraviť hráčov na Luxembursko
Tréner Slovenska Francesco Calzona: Bude náročnejšie mentálne pripraviť hráčov na Luxembursko
Šport
Tréner Francesco Calzona po výhre nad Nemeckom: Slováci by mali byť na tento tím hrdí
Tréner Francesco Calzona po výhre nad Nemeckom: Slováci by mali byť na tento tím hrdí
Šport
NOVÁ SÉRIA seriálu Nemocnica vás zasiahne: MRAZIVÉ SLOVÁ hneď v úvode!
NOVÁ SÉRIA seriálu Nemocnica vás zasiahne: MRAZIVÉ SLOVÁ hneď v úvode!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Na východnom Slovensku sa
Na východnom Slovensku sa v piatok ráno môže vyskytovať hmla
Domáce
Juraj Hrabko
Publicista Juraj Hrabko: Ak by stretnutie s Ficom nebolo v Zelenského záujme, nedohodli by ho
Domáce
Protest na Hrebienku! Turisti
Protest na Hrebienku! Turisti vyzývajú na zrušenie výberu chatárov: Hovoria o konflikte záujmov
Domáce
Ranná hmla v Košickom a Prešovskom kraji: SHMÚ vydalo výstrahu pre vodičov na východe
Ranná hmla v Košickom a Prešovskom kraji: SHMÚ vydalo výstrahu pre vodičov na východe
Regióny

Zahraničné

Putin konečne odkryl karty:
Putin konečne odkryl karty: Rusko je v problémoch! Krajine zúfalo chýba TÁTO komodita
Zahraničné
prezident USA Donald Trump
Trump chce zmenu! Plánuje premenovať ministerstvo obrany na ministerstvo vojny
Zahraničné
V Riu de Janeiro
V Riu de Janeiro zasahovala polícia proti drogovému gangu: Akcia vyústila do prestrelky
Zahraničné
USA obvinili Venezuelu z
USA obvinili Venezuelu z „provokatívneho“ preletu lietadiel ponad americkú loď
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Princezná Kate
Princezná Kate ŠOKOVALA zmenou imidžu: NOVÝ účes... Fanúšikovia si myslia, že ide o PAROCHŇU!
Zahraniční prominenti
Michaela Kocianová
Modelka Kocianová prezradila, ako bojuje so starnutím: Bez TEJTO veci by sa jej to nepodarilo!
Domáci prominenti
Twiinska Veronika sa dočkala:
Twiinska Veronika sa dočkala: Otec jej dcéry sa PO MESIACOCH ukázal! A čo NOVÝ MUŽ po jej boku?
Domáci prominenti
Česká herečka skončila vo
Česká herečka skončila vo väzení: Kolegyne žiadali TREST SMRTI!
Osobnosti

Zaujímavosti

Zubár
Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy
Zaujímavosti
Ľudia sú ochotní spraviť
Ľudia sú ochotní spraviť pre krásu všetko: Nechutný elixír krásy! FUJ, to naozaj pijú TOTO?
Zaujímavosti
Prečo je dlhší sex
Prečo je dlhší sex prospešný pre zdravie a prečo by ste ho nemali „odbaviť“ za 10 minút
vysetrenie.sk
Nevesta v šoku: Požiadavka
Nevesta v šoku: Požiadavka družičky vyrazila všetkým dych! Ostatní radia, OKAMŽITE ju vyškrtni zo zoznamu
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Štvrtý blok v Bohuniciach oslavuje štyridsiatku: Pozrite si unikátne zábery z výstavby atómky! (foto)
Štvrtý blok v Bohuniciach oslavuje štyridsiatku: Pozrite si unikátne zábery z výstavby atómky! (foto)
Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!
Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!

Šport

VIDEO Šialené pocity po výhre, ktorá obletela svet: Reakcie Slovákov po zápase s Nemeckom
VIDEO Šialené pocity po výhre, ktorá obletela svet: Reakcie Slovákov po zápase s Nemeckom
MS vo futbale
Slováci prepísali históriu futbalu: Toto sme dokázali ako prvá krajina za 91 rokov!
Slováci prepísali históriu futbalu: Toto sme dokázali ako prvá krajina za 91 rokov!
MS vo futbale
VIDEO Messiho rozlúčka z ríše snov a obrovské emócie: O podobnom konci som vždy sníval!
VIDEO Messiho rozlúčka z ríše snov a obrovské emócie: O podobnom konci som vždy sníval!
MS vo futbale
VIDEO Slovensko sa postaralo o svetovú senzáciu: Vstup do kvalifikácie ako z najkrajšieho sna!
VIDEO Slovensko sa postaralo o svetovú senzáciu: Vstup do kvalifikácie ako z najkrajšieho sna!
MS vo futbale

Auto-moto

Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Minimálna mzda budúci rok stúpne o 12 %, pričom posledné tri roky po sebe rástla o osem percent
Minimálna mzda budúci rok stúpne o 12 %, pričom posledné tri roky po sebe rástla o osem percent
Aktuality
5 znamení, že je čas zmeniť prácu (a ako to spraviť bez stresu)
5 znamení, že je čas zmeniť prácu (a ako to spraviť bez stresu)
Vyhorenie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy

Technológie

Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Vedci vyvinuli raketové palivo, ktoré vo všetkých smeroch prekonáva to, ktoré používame teraz
Vesmír
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Tieto hodinky vyzerajú ako zo sci-fi a stoja menej, než si myslíš. CIGA Design Gorilla ťa dostanú
Sponzorovaný obsah
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
Totálna kontrola nad občanmi. Rusko vypína WhatsApp a Telegram, Max zbiera všetko, čo sa dá
Správy
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Filmy a seriály

Bývanie

Na toto miesto za vami príde pokoj sám! Kamennú chatu s atmosférou minulosti postavili pre perfektný relax
Na toto miesto za vami príde pokoj sám! Kamennú chatu s atmosférou minulosti postavili pre perfektný relax
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!

Pre kutilov

Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako precestovať celé Slovensko bez batoha? Stačí vojsť pod červenú strechu
Feminity
Ako precestovať celé Slovensko bez batoha? Stačí vojsť pod červenú strechu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Putin konečne odkryl karty:
Zahraničné
Putin konečne odkryl karty: Rusko je v problémoch! Krajine zúfalo chýba TÁTO komodita
Protest na Hrebienku! Turisti
Domáce
Protest na Hrebienku! Turisti vyzývajú na zrušenie výberu chatárov: Hovoria o konflikte záujmov
Donald Trump a Vladimir
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump chce čoskoro hovoriť s Putinom: Fico sa zas na Ukrajine stretne so Zelenským
Náčelník generálneho štábu Ruskej
Zahraničné
NOVÉ plány Ruska na Ukrajine: Moskva požaduje OVEĽA viac, TOTO by bola pre Kyjev veľká rana!

Ďalšie zo Zoznamu