Americký súd rozhodol: Googlu musí vyplatiť americkým používateľom mastnú sumu!

SAN FRANCISCO - Americký súd nariadil technologickému gigantovi Google po hromadnej žalobe v prípade týkajúceho sa zhromažďovania údajov vyplatiť americkým používateľom viac ako 425 miliónov dolárov. Spoločnosť avizovala, že sa plánuje odvolať. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa žalobcov spoločnosť zhromažďovala niektoré údaje od používateľov prostredníctvom služieb a webov tretích strán aj napriek tomu, že to v nastaveniach Googlu zakázali. Porota súdu v San Franciscu takéto obchádzanie označila za narušovanie súkromia používateľov, hoci uznala, že sa tak nemuselo stať zámerne. V takom prípade by pokuta bola ešte vyššia.
Žaloba sa týkala obdobia medzi júlom 2016 a septembrom 2024. Podľa verdiktu poroty má nárok na odškodné vo výške viac ako 247 miliónov dolárov takmer 55 miliónov postihnutých používateľov so zariadeniami s operačným systémom Android. Odškodné 178,5 milióna dolárov by malo byť vyplatené 56,6 miliónom používateľom s inými operačnými systémami.
Agentúra DPA uvádza, že v Spojených štátoch je pri odvolávacích pojednávaniach pomerne časté minimálne znížiť sumu nariadenú súdnou porotou. Google rozsudok skritizoval a uviedol, že je „založený na nepochopení fungovania ich produktov“. Zhromažďované údaje podľa spoločnosti neboli personalizované a informácie zo služieb a webov tretích strán mali pomôcť prispôsobiť reklamy zobrazované na Googli.