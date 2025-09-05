MIMORIADNY ONLINE Trump chce čoskoro hovoriť s Putinom: Fico sa zas na Ukrajine stretne so Zelenským

WASHINGTON/KYJEV - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že v blízkej budúcnosti plánuje hovoriť so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Vyjadrenie prišlo len pár hodín po tom, ako šéf Bieleho domu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ako aj európskymi lídrami. Informuje o tom agentúra AFP. Slovenský premiér Robert Fico sa dnes v ukrajinskom Užhorode stretne s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:25 Spojené štáty plánujú ukončiť dlhodobú vojenskú pomoc európskym krajinám pozdĺž hranice s Ruskom, informovali vo štvrtok americké médiá. Ide údajne o ďalší krok prezidenta Donalda Trumpa v rámci jeho nátlaku na Európu, aby zohrávala väčšiu úlohu vo svojej vlastnej obrane. Píše o tom agentúra AFP.
6:20 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že západné krajiny „nemôžu“ poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na ruské štátne médiá. Peskov tak reagoval na štvrtkové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona po summite tzv. koalície ochotných, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru.
Fico sa stretne so Zelenským
Jednou z hlavných tém rokovaní bude podľa úradu slovenskej vlády energetická infraštruktúra. Schôdzka oboch politikov, prvá od predvlaňajšieho vymenovania Fica do čela jeho už štvrtej vlády, sa uskutoční po skoršej Ficovej kritike Zelenského či prístupe Európskej únie k vojne na Ukrajine. Na tú Rusko vojensky zaútočilo vo februári 2022. Terajší Ficov kabinet po nástupe do úradu zastavil vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. Fica v Užhorode, ktorá leží pri ukrajinsko-slovenskej hranici, čaká tiež rokovanie s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Súčasťou slovenskej delegácie budú ministri zahraničných vecí a hospodárstva.
Slovenský premiér počas utorkového stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne dal najavo, že pri stretnutí so Zelenským chce protestovať proti ukrajinským útokom na ropnú infraštruktúru.Tieto útoky na ruskom území v auguste opakovane viedli k prerušeniu dodávok ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska.
Fico sa vymedzoval voči Zelenskému už napríklad tento rok v januári, a to po tom, čo Ukrajina nepredĺžila zmluvu s ruskou stranou o tranzite zemného plynu cez svoje územie. Slovensko tak prišlo o dodávky plynu z tohto smeru, od ktorých bolo v minulosti závislé. Rusko potom začalo dodávať plyn na Slovensko cez Turecko a ďalšie krajiny, kapacita tejto prepravnej trasy je však obmedzená. Predseda slovenskej vlády vo vlasti dlhodobo čelí kritike opozície i časti médií za to, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine opakuje ruskú propagandu a narúša jednotu Európskej únie.
Chce čoskoro hovoriť s Putinom
„Áno, budem,“ odpovedal Trump na otázku novinára, či bude čoskoro hovoriť s Putinom. Americký prezident vo štvrtok podľa AFP hostil v Bielom dome večeru s prominentnými technologickými predstaviteľmi. Na okraj tejto udalosti tiež vyhlásil, že Spojené štáty čoskoro zavedú „pomerne značné clo“ na polovodiče dovážané do krajiny.
„Clo zavedieme čoskoro... Nebude až také vysoké, ale bude to pomerne značné clo,“ upresnil Trump, no žiadne ďalšie podrobnosti neuviedol. AFP pripomína, že ešte začiatkom augusta pohrozil možným 100-percentným clom na polovodiče od firiem, ktoré neinvestujú v Spojených štátoch.
Biely dom vo štvrtok tiež oznámil, že Trump podpíše výkonné nariadenie, ktorým povolí používanie názvu ministerstvo vojny ako „sekundárneho názvu“ pre americký rezort obrany. Podľa agentúry Reuters by mal nariadenie podpísať v piatok. Zmenu avizoval americký prezident už dávnejšie.