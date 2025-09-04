Izraelský minister obrany Kac po útokoch húsíov sľubuje odvetu: Izrael na Jemen zošle 10 biblických rán

JERUZALEM - Izraelský minister obrany Jisrael Kac po raketových útokoch jemenských povstalcov húsíov vyhlásil, že Izrael na Jemen zošle desať biblických rán. Informuje o tom agentúra AFP.
Vo štvrtok izraelská armáda oznámila, že zneškodnila raketu odpálenú z Jemenu. Deň predtým zostrelila dve rakety a jedna z nich bola podľa armády vybavená kazetovou muníciou. „Húsíovia opäť odpaľujú rakety na Izrael. Rana tmy, rana prvorodených – dokončíme všetkých desať rán,“ napísal Kac na sociálnej sieti X. Izraelský minister obrany vo svojom príspevku odkazoval na biblický príbeh z knihy Exodus. Boh v ňom zoslal desať rán na Egypťanov, aby ich prinútil oslobodiť Izraelitov spod otroctva. Egypťanov potrestal tiež premenením vody na krv, premnožením kobyliek alebo vypuknutím moru dobytka.
Pri deviatej rane sa Egypt na tri dni zahalil do tmy a pri desiatej rane zahynuli všetci prvorodení v Egypte vrátane faraónovho syna. Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 na znak solidarity s Palestínčanmi. Izrael zasa uskutočňuje údery na ciele v Jemene. Pri jeho nálete minulý štvrtok zahynul premiér medzinárodne neuznávanej vlády húsíov Ahmad Raháwí a deviati jeho ministri.