Izrael varuje pred uznaním Palestínskeho štátu: Minister zahraničia hovorí o "obrovskej chybe"

TEL AVIV - Nedávne medzinárodné úsilie o uznanie palestínskej štátnosti označil v nedeľu izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar za „chybu“. Upozornil, že uznanie Palestínskeho štátu by mohlo vyvolať nešpecifikovanú jednostrannú reakciu.
„Štáty ako Francúzsko a Veľká Británia, ktoré tlačia na takzvané uznanie, urobili obrovskú chybu,“ vyhlásil Saar. Realizácia týchto plánov by podľa šéfa izraelskej diplomacie „sťažila dosiahnutie mieru“.Niekoľko krajín vrátane Francúzska a Británie oznámili, že tento mesiac na Valnom zhromaždení OSN uznajú Palestínsky štát. Urobia tak v čase, keď Izrael zintenzívnil svoje útoky v Pásme Gazy, kde sa šíri hladomor.„Destabilizuje to región. Prinúti to aj Izrael k jednostranným rozhodnutiam,“ uviedol.
Izrael podmieňuje ukončenie vojny v Pásme Gazy: Hamas má zložiť zbrane a prepustiť zvyšných rukojemníkov
AFP konštatuje, že Saar sa tak vyjadril po tom, čo Izrael schválil výstavbu nových osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu vrátane rozsiahleho projektu E1 - výstavbu židovskej osady, ktorá by rozdelila Západný breh na dve časti a odrezala ho od východného Jeruzalema, čím by znemožnili vytvorenie súvislého územia palestínskeho štátu.Všetky izraelské osady na tomto okupovanom palestínskom území sú podľa medzinárodného práva nelegálne.Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič povedal, že projekt E1 má za cieľ „pochovať myšlienku palestínskeho štátu“. V stredu uviedol, že anexia rozsiahlych častí Západného brehu by „definitívne zrušila myšlienku rozdelenia nášho malého územia a vytvorenia teroristického štátu v jej centre“.Od začiatku vojny v Pásme Gazy zaznamenali aj nárast prípadov násilia na Západnom brehu Jordánu, kde izraelská armáda či tamojší osadníci zabili najmenej 973 Palestínčanov. Obete na životoch hlási aj izraelská strana, podľa ktorej zahynulo počas izraelskej vojenskej operácie na okupovanom území najmenej 36 Izraelčanov.