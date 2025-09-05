Aj Portugalsko potrápilo počasie: Má za sebou najteplejšie a najsuchšie leto od roku 1931

LISABON - Tohtoročné leto v Portugalsku bolo najteplejšie a najsuchšie za takmer storočie. Priemerná teplota bola o 1,5 stupňa Celzia nad priemerom rokov 1991 – 2020; okrem toho spadla len necelá štvrtina priemerného množstva zrážok. V piatok to uviedol národný meteorologický ústav, informuje správa agentúry AFP.
Priemerná maximálna teplota dosiahla bezprecedentných 30,78 stupňa Celzia, čo je 2,09 stupňa viac ako zvyčajne a najvyššia hodnota od začiatku meraní v roku 1931. Letné mesiace jún, júl a august boli tiež najsuchšie od začiatku meraní, keď spadlo iba 24 percent priemerného množstva zrážok z rokov 1991 – 2020, uviedol Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA).
Portugalsko v lete zasiahli tri vlny horúčav
Portugalsko v lete zasiahli tri vlny horúčav, posledná trvala 16 dní od 29. júla do 17. augusta. Najvyššia teplota 46,6 stupňa bola nameraná v obci Mora ležiacej asi 100 kilometrov východne od Lisabonu. V auguste postihli severné a stredné Portugalsko rozsiahle lesné požiare, ktoré si vyžiadali štyri obete a zničili 254.000 hektárov pôdy.