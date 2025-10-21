Vyšetrovanie tragédie v Lisabone prinieslo výsledky: Lano lanovky nespĺňalo bezpečnostné normy

LISABON - Pozemná lanovka, ktorá sa vykoľajila a následne havarovala v septembri v portugalskej metropole Lisabon, nespĺňala bezpečnostné štandardy. Vyplýva to z predbežnej správy vyšetrovania, informuje o tom agentúra DPA.
Úrad pre prevenciu a vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (GPIAAF) v pondelok oznámil, že typ lana, používaný od roku 2022, nebol schválený pre osobnú dopravu a nie je vhodný ani pre lanovky. Pri nehode z 3. septembra zahynulo 16 ľudí a 21 ďalších utrpelo zranenia. Dopravný podnik Carris, ktorý prevádzkuje mestské lanovky v Lisabone, tvrdil, že dodržiaval všetky protokoly na údržbu. Lanovka naposledy prešla generálnou údržbou v roku 2022 a priebežnú kontrolu vykonali vlani. Údržbu už 14 rokov zabezpečuje externý dodávateľ.
Vydanie konečnej správy o príčine nehody sa očakáva do jedného roka, píše DPA. Pozemná lanovka Elevador da Glória s dvoma vozňami spojenými lanom z 19. storočia patrí k technickým atrakciám Lisabonu a v letnej sezóne je obľúbená medzi zahraničnými turistami, ktorí absolvujú krátku, no malebnú cestu po strmom kopci. Bežne ju využívajú aj miestni obyvatelia a je zaradená medzi národné pamiatky Portugalska.