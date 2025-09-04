MIMORIADNY ONLINE Rusko odmieta rokovania o zahraničných vojakoch: Lídri v Paríži riešia bezpečnosť Ukrajiny

VLADIVOSTOK - Rusko nemá v úmysle rokovať o akomkoľvek prípadnom nasadení zahraničných vojenských jednotiek na Ukrajine. Považuje to za neprijateľné. Povedala to dnes novinárom hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v reakcii na výroky predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o plánoch vyslať európskych vojakov na Ukrajinu. Zacharovová tiež dodala, že obvinenia, že za problémy lietadla s von der Leyenovou v Bulharsku stojí Rusko, sú falošné a paranoidné. Situáciu sledujeme online.
6:05 Predovšetkým o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu brániacu sa ruskej agresii budú dnes v Paríži rokovať európski lídri z takzvanej koalície ochotných krajín, ktorej súčasťou je aj Česko. Spojenci Kyjeva budú na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona hovoriť o tom, ako zaistiť bezpečnosť Ukrajiny v prípade podpisu mierovej dohody s Ruskom.
Zahraničné vojská na Ukrajine sú pre Rusko neprijateľné
"Rusko nebude diskutovať o akejkoľvek forme zahraničnej intervencie na Ukrajine, ktorá je zásadne neprijateľná a podkopáva akúkoľvek bezpečnosť," uviedla Zacharovová na tlačovej konferencii, Von der Leyenová v nedeľu denníka Financial Times (FT) povedala, že európske krajiny pracujú na "celkom presných plánoch" na vyslanie mnohonárodných vojenských jednotiek na Ukrajinu v rámci bezpečnostných záruk po skončení konfliktu. Tieto jednotky budú mať podľa nej podporu Spojených štátov. Nemecký minister obrany výroky von der Leyenovej označil za predčasné.
FT tiež s odvolaním sa na informované zdroje napísal, že pravdepodobný ruský útok narušil v nedeľu signál GPS na bulharskom letisku a donútil lietadlo s von der Leyenovou pristáť v Plovdive s pomocou papierových máp. Narušenie potvrdili bulharský úrad pre riadenie letovej prevádzky a následne aj Európska komisia.
