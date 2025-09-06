Poľsko v pohotovosti: Neďaleko obce spadol pravdepodobne dron

VARŠAVA – Neidentifikovaný predmet, pravdepodobne dron, dopadol neďaleko obce Majdan-Sielec na východe Poľska, informovala v sobotu rozhlasová stanica RMF FM. Píše o tom agentúra Reuters.
Objekt podľa správy spadol približne 500 metrov od budov, pričom na miesto dorazili bezpečnostné služby. Rádio uviedlo, že informáciu má potvrdenú od polície. Poľsko je v pohotovosti, pokiaľ ide o objekty vstupujúce do jeho vzdušného priestoru, odkedy zablúdená ukrajinská raketa zasiahla dedinu na juhu krajiny a zabila dvoch ľudí. Došlo k tomu v roku 2022 niekoľko mesiacov po invázii Ruska na Ukrajinu.
V auguste tohto roka sa bezpilotné lietadlo zrútilo do poľa na východe Poľska. Prokurátor vyšetrujúci incident uviedol, že dron zjavne priletel smerom z Bieloruska.