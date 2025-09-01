Von der Leyenovej lietadlo v problémoch: Rusi rušili GPS signál! Piloti museli pristáť podľa papierových máp

PLOVDIV - Lietadlo predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej muselo v Bulharsku núdzovo pristáť bez GPS navigácie. Podľa troch zdrojov ide o podozrenie z ruského rušenia signálu.
„Celé letisko zostalo naslepo“
Incident sa odohral v nedeľu popoludní pri prílete do mesta Plovdiv. Stroj smerujúci z Varšavy náhle prišiel o elektronické navigačné systémy. „Celá oblasť letiska bola bez GPS,“ uviedol jeden z úradníkov oboznámených s vyšetrovaním. Po hodine krúženia sa pilot rozhodol pristáť manuálne – pomocou analógových, teda papierových máp. „Bolo to jednoznačné rušenie,“ dodal zdroj. Informoval o tom Financial Times.
Bulharský úrad pre riadenie letovej prevádzky incident potvrdil. Upozornil, že od februára 2022 došlo k prudkému nárastu prípadov rušenia a tzv. „spoofingu“ GPS signálu, čo spôsobuje vážne problémy lietadlám aj pozemným systémom.
Ruská taktika s civilnými následkami
GPS rušenie a spoofing sú metódy pôvodne vyvinuté na vojenskú ochranu citlivých objektov. V posledných rokoch ich však Rusko využíva aj na narúšanie civilnej infraštruktúry. Európske vlády varujú, že masívne rušenie signálu môže viesť k leteckej katastrofe – doslova „oslepiť“ lietadlá uprostred letu.
Prípady sa vyskytujú čoraz častejšie najmä v oblasti Baltského mora a vo východoeurópskych krajinách susediacich s Ruskom. Ovplyvňujú nielen lietadlá, ale aj lode a civilistov používajúcich GPS na každodennú navigáciu.
Von der Leyenová: Putin je predátor
Šéfka Európskej komisie smerovala do Bulharska na stretnutie s premiérom Rosenom Žeľazkovom a návštevu zbrojovky. Po pristátí obvinila ruského prezidenta z neustálej agresivity. „Putin sa nezmenil a ani sa nezmení. Je to predátor. Zadržať ho môže len silné odstrašenie,“ vyhlásila.
Bulharsko patrí k najvýznamnejším dodávateľom vojenskej techniky pre Ukrajinu – od sovietskeho arzenálu v prvých mesiacoch invázie až po modernú delostreleckú výrobu. Po ukončení návštevy von der Leyenová z Plovdivu bez problémov odletela tým istým lietadlom.