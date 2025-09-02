Pri izraelských náletoch na Gazu prišlo o život najmenej 13 osôb: Situácia v pásme je kritická

GAZA - Izraelské útoky v noci na utorok zasiahli obytné budovy v meste Gaza a pripravili o život najmenej 13 ľudí, tvrdia tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
Nálety údajne zasiahli vrchné poschodie obytného domu v juhozápadnej časti mesta, kde zahynulo desať ľudí. V západnej časti Gazy bol podľa úradov zase zasiahnutý byt, pričom zomreli ďalší traja ľudia a viacerí utrpeli zranenia. Izraelská armáda v posledných dňoch zintenzívnila bombardovanie Gazy v rámci príprav na ofenzívu s cieľom ovládnuť najväčšie mesto palestínskeho územia. Organizácia Spojených národov zároveň upozorňuje, že v Pásme Gazy panuje hladomor a približne 500.000 obyvateľov žije v „katastrofálnych“ podmienkach.
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uvádza, že takmer dvojročná vojna si na palestínskej strane vyžiadala vyše 63.500 obetí. Podvýžive tam podľahlo najmenej 332 ľudí. Izraelské útoky sú odvetou za vpád hnutia Hamas v októbri 2023, ktorý si podľa izraelských údajov vyžiadal viac než 1.200 obetí, prevažne civilistov.