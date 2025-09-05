Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

Izraelská armáda zasiahla výškovú budovu v Gaze: Údajne tam operoval Hamas

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Izraelská armáda uviedla, že v piatok zasiahla výškovú budovu v meste Gaza v rámci avizovaných útokov na objekty, ktoré údajne využíva palestínske militantné hnutie Hamas. Informuje správa agentúry AFP.

Izrael rozširuje svoje sily a zintenzívňuje bombardovanie a operácie na predmestiach Gazy, odkedy oznámil plán na prebratie kontroly nad mestom. V piatkovom vyhlásení armáda oznámila, že „identifikovala intenzívnu teroristickú aktivitu Hamasu v objektoch v meste Gaza, najmä vo výškových budovách“.

Izraelská armáda bude útočiť na objekty

„V nadchádzajúcich dňoch bude izraelská armáda útočiť na objekty, ktoré sa prerobili na teroristickú infraštruktúry v meste Gaza: kamery, pozorovacie veliteľské centrá, snajperi, protitankové palebné pozície, veliteľské a riadiace komplexy,“ uvádza sa vo vyhlásení. O necelú hodinu neskôr armáda vo vyhlásení informovala o zásahu budovy a tvrdila, že Hamas ju „používal na podnikanie útokov proti izraelským jednotkám v oblasti“.

Izraelská armáda pred piatkovým zásahom údajne prijala „predbežné opatrenia, aby predišla zraneniam civilistov“ vrátane skorého varovania. Palestínsky úrad civilnej obrany uviedol, že pri izraelských náletoch zahynulo v piatok 19 osôb v oblasti mesta Gaza, kde podľa Organizácie Spojených národov žije takmer milión osôb. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v piatok vo vyhlásení povedal, že „sa odstránila závora z pekelných brán v Gaze“, píše AFP.

Viac o téme: Izraelútok GazaHamas
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Stretnutie pápeža a izraelského
Stretnutie pápeža a izraelského prezidenta Herzoga: Rokovali o Gaze i rukojemníkoch
Zahraničné
Príslušníci palestínskeho militantného hnutia
Hamas je pripravený na komplexnú dohodu o prímerí v Pásme Gazy: Čaká na reakciu Izraela
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Belgicko sa pripája k uznaniu Palestíny: Ako to ovplyvní konflikt v Gaze?
Zahraničné
Náčelník generálneho štábu: Izrael
Náčelník generálneho štábu: Izrael zintenzívňuje pozemné operácie v Pásme Gazy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Správy
Liga proti rakovine spúšťa novú kampaň s pomocou AI, Avalína pomôže aj s háklivými otázkami
Liga proti rakovine spúšťa novú kampaň s pomocou AI, Avalína pomôže aj s háklivými otázkami
Správy
Takto by malo prebiehať samovyšetrenie prsníkov: Ideálne raz za mesiac, 2 dni po menštruácii
Takto by malo prebiehať samovyšetrenie prsníkov: Ideálne raz za mesiac, 2 dni po menštruácii
Správy

Domáce správy

Spozornite! Zvýšené nebezpečenstvo vzniku
Spozornite! Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí v TOMTO okrese
Domáce
Počet prípadov tuberkulózy na
Počet prípadov tuberkulózy na Slovensku vlani poklesol o 39 percent
Domáce
Bratislavčan vo veku 76
Bratislavčan vo veku 76 rokov sa nechal oklamať: Podvodníkom odovzdal takmer 14-tisíc eur
Domáce
Festival gajdošov Zagajduj gajdoško pri Nitre: Medzinárodné vystúpenia a program pre deti aj dospelých
Festival gajdošov Zagajduj gajdoško pri Nitre: Medzinárodné vystúpenia a program pre deti aj dospelých
Regióny

Zahraničné

Dráma v Lotyšsku! Pátrajú
Dráma v Lotyšsku! Pátrajú po nezvestnom kanadskom vojakovi
Zahraničné
Pápež Lev XIV. prijal
Pápež Lev XIV. prijal nového poľského prezidenta Karola Nawrockého
Zahraničné
Ťažký život afganských žien:
Ťažký život afganských žien: Po zákaze vzdelania tkajú koberce za málo peňazí
dromedar.sk
Izraelská armáda zasiahla výškovú
Izraelská armáda zasiahla výškovú budovu v Gaze: Údajne tam operoval Hamas
Zahraničné

Prominenti

SMÚTOK v kráľovskej rodine:
SMÚTOK v kráľovskej rodine: Buckinghamský palác oznámil ÚMRTIE vojvodkyne!
Zahraniční prominenti
VIDEO VNÚTRI! ZÁSNUBY páru z Markízy:
ZÁSNUBY páru z Markízy: Víťazi Love Islandu sa budú brať!
Domáci prominenti
Šokujúce odhalenie o NEHODE
Šokujúce odhalenie o NEHODE hviezdy (†63) R&B: Nezomrela okamžite... Mrazivé DETAILY tragédie!
Zahraniční prominenti
Slovenská speváčka letela na
Slovenská speváčka letela na POHOTOVOSŤ: Vážne podozrenie... Zdravie je len JEDNO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nechcú si vaše deti
Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút
Zaujímavosti
Od Plitvíc po Mljet:
Od Plitvíc po Mljet: Spoznajte najkrajšie jazerá Chorvátska
dromedar.sk
Temná stránka rýchleho chudnutia:
Temná stránka rýchleho chudnutia: Populárny liek ju priviedol do nemocnice! Žena tvrdí, že jej zničil život
Zaujímavosti
Spávate so svojím štvornohým
Spávate so svojím štvornohým miláčikom? OKAMŽITE prestaňte! Muž z Austrálie zaplatil takmer životom
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?

Šport

Middlesbrough ospevuje Davida Strelca: Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy
Middlesbrough ospevuje Davida Strelca: Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy
Anglicko
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
MS vo futbale
Hanba, patetický výkon, čo chceme na MS, pán Nagelsmann? Nemecké médiá škvaria svojich zaživa
Hanba, patetický výkon, čo chceme na MS, pán Nagelsmann? Nemecké médiá škvaria svojich zaživa
MS vo futbale
VIDEO Fehérváry o šanciach Slovenska na olympiáde: Ak budeme robiť toto, v živote tam neuspejeme
VIDEO Fehérváry o šanciach Slovenska na olympiáde: Ak budeme robiť toto, v živote tam neuspejeme
Podcast Šampióni

Auto-moto

Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy

Technológie

Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Armádne technológie
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Bezpečnosť
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Android
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Majitelia Androidov sa potešia. Microsoft testuje jednoduchší prenos obsahu medzi PC a mobilom
Android

Bývanie

Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!

Pre kutilov

Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Partnerské vzťahy
Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Príchod Roberta Fica a
Domáce
Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku
AKTUÁLNE Fico sa po
Domáce
AKTUÁLNE Fico sa po návrate z Číny stretol so Zelenským: Hlavnou témou je energetická infraštruktúra
Šialená jazda cestného piráta
Domáce
Šialená jazda cestného piráta v obci: NEUVERITEĽNÉ, akou rýchlosťou sa rútil! Táto FOTO ho vyšla draho
Mark Rutte
Zahraničné
Šéf NATO bije na poplach: Sme priamo ohrozovaní ruskými kybernetickými útokmi! Už sa to týka všetkých

Ďalšie zo Zoznamu