Bosnianski kamionisti zablokovali dodávky tovarov i hraničné priechody: TOTO je dôvod

SARAJEVO - Vodiči nákladnej dopravy v Bosne v pondelok zablokovali pohyb všetkého tovaru v krajine. Robia tak na protest proti nedostatočnej podpore sektora dopravy zo strany vlády. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.
Podľa organizátorov sa do protestu zapojilo približne 600 nákladných vozidiel, ktoré zostali odstavené pri colných termináloch vo viacerých mestách vrátane Sarajeva a pri hraniciach s Chorvátskom a Srbskom. Zablokovaných bolo približne desať hraničných priechodov, najmä na hranici s Chorvátskom.
Aj keď cieľom nebolo blokovať cestnú dopravu, akcia spôsobila výrazné zdržania na vjazdoch do viacerých miest vrátane Sarajeva. „Zastavili sme dodávateľské reťazce v celej Bosne a Hercegovine,“ vyhlásil Velibor Peulič zo združenia kamionistov Logistika. Dodal, že do Sarajeva sa nedostalo už približne 4000 ton tovaru. Súčasne vyjadril nádej, že príslušné ministerstvá od dnešného dňa začnú konať. Protesty pod heslom „Stačilo“ zorganizovalo združenie Logistika, ktoré zastupuje 47.000 pracovníkov tohto odvetvia. Podľa jeho vyhlásenia mesiace rokovaní s početnými vládnymi inštitúciami nepriniesli želaný výsledok.
Združenie Logistika združuje 600 firiem
Združenie Logistika, ktoré združuje 600 firiem, žiada zníženie administratívnych bariér a daní ohrozujúcich prežitie odvetvia. Kamionisti požadujú aj vrátenie spotrebnej dane z pohonných hmôt, skrátenie kontrol na hraniciach a väčšiu digitalizáciu, ktorá by znížila byrokraciu a čas čakania na hraniciach. Bosnianske ministerstvo komunikácií a dopravy uviedlo, že už začalo odstraňovať časť administratívnych bariér. Doplnilo, že zmeny v postupoch by mali byť dokončené do októbra. Podľa Peuliča budú rokovania s vládou pokračovať, rovnako však aj protesty.
Za jeden z kľúčových problémov združenie Logistika označilo obmedzenie Európskej únie, podľa ktorého môžu bosnianski vodiči stráviť v členských krajinách EÚ najviac 90 zo 180 povolených dní ročne. To podľa Peuliča mnohé spoločnosti núti registrovať sa v Chorvátsku či Slovinsku. Mnoho vodičov táto situácia vedie k odchodu z Bosny.
Spomínané obmedzenie platí od roku 2008, keď Bosna podpísala dohodu o obchode a pomoci ako prvý krok k členstvu v EÚ. Kamionisti žiadajú výnimku z tohto pravidla, alebo aby sa ich pobyt počítal na hodiny, nie na dni. Peulič informoval, že pre prekročenie spomínaného denného limitu bolo v EÚ zadržaných už 48 vodičov z Bosny.