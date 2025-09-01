Obrovský chaos v supermarkete! VIDEO Zákazníci sa bili o hračkárske autíčka, kradli si ich z košíkov

VARŠAVA - Neuveriteľné zábery z poľských obchodov Auchan obleteli internet. V sobotu na poludnie sa tam odohrali scény pripomínajúce americký Black Friday – stovky ľudí sa vrhli na kartóny s populárnymi autíčkami Hot Wheels a nastal hotový chaos.
Akcia sa konala 30. augusta v poľských hypermarketoch Auchan. Zákazníci dostali možnosť prehrabávať sa v kartónoch plných modelov Hot Wheels, ktoré zamestnanci vytiahli priamo zo skladu. Hodnota autíčok sa pohybovala od 12 do 40 zlotých (cca 2,80 až 9,40 eura podľa aktuálneho kurzu).
Dôležitá nebola cena, ale možnosť uloviť limitované edície či zberateľské kúsky. A práve tie spustili vlnu hystérie – ľudia sa tlačili, predbiehali a vytrhávali si krabičky z rúk. Niektorí dokonca kradli autíčka priamo z cudzích nákupných vozíkov.
Na sociálnych sieťach okamžite začali kolovať videá, ktoré zachytávajú dav prehŕňajúci sa v roztrhaných kartónoch. Hoci pre niekoho ide len o lacné hračky, medzi fanúšikmi má značka kultový status. Niektoré špeciálne série či limitované edície dosahujú na trhu prekvapivo vysoké ceny. Aj preto bola akcia v Poľsku takým lákadlom – išlo o šancu dostať sa k zberateľským kúskom za bežnú cenu.