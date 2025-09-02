Expert prehovoril o stretnutí vládcov v Číne: Nové usporiadanie sveta! Chcú ukončiť dominanciu USA

PEKING - Na bezpečnostnom summite v Číne sa stretli prezidenti Si Ťin-pching a Vladimir Putin spolu s indickým premiérom Naréndrom Módím. Podľa bývalého českého ministra zahraničných vecí Cyrila Svobodu ide o signál, že veľmoci sa snažia budovať nový poriadok, v ktorom Spojené štáty nebudú stáť na čele.
Historické gesto medzi Čínou a Indiou
„Spojil sa drak a slon,“ vystihol Svoboda symboliku summitu. Podľa neho Peking a Dillí zakopali staré spory a otvárajú priestor pre úzku spoluprácu – dokonca sa pripravuje priama letecká linka z Dillí do Číny. „To všetko sa deje v duchu myšlienky, že svet je multipolárny a že nemôžu diktovať iba Spojené štáty,“ zdôraznil bývalý minister. Informuje o tom TN.cz.
Mocenská váha miliárd ľudí
Na summite sa stretli štáty, ktoré dohromady zastupujú viac než tri miliardy obyvateľov. Okrem politického významu ide aj o ekonomické giganty. Svoboda však pripomenul, že integrácia po vzore Európskej únie neprichádza do úvahy. „EÚ je niečo celkom iné – spája ju spoločný trh a pravidlá, čo tieto krajiny nemajú,“ vysvetlil.
Spoločná vízia napriek rivalite
Účastníci summitu sú v mnohých oblastiach konkurentmi, no spája ich politická vízia nového globálneho usporiadania. Svoboda dodal, že tento formát možno vnímať ako paralelnú iniciatívu k hospodárskemu zoskupeniu BRICS. „Tieto štáty nám hovoria: Sme tu aj my a musíte s nami počítať,“ povedal.
Neprehliadnuteľná mocenská alternatíva
Podľa Svobodu by sa Západ nemal tváriť, že ide len o symbolické gesto. Na summite totiž nechýbali ani krajiny ako Irán či generálny tajomník OSN. „Ukazuje sa, že pohľad Severoatlantickej aliancie, Európy a USA už nie je absolútne dominantný. Hľadajú sa nové vyvážené sily. A som presvedčený, že práve nájdenie tejto rovnováhy môže viesť aj k ukončeniu vojny na Ukrajine,“ uzavrel.