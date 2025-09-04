Čína sa bráni voči tvrdeniam, že spolu s Ruskom a Severnou Kóreou pripravuje konšpiráciu proti Spojeným štátom

PEKING - Čína vo štvrtok obhajovala svoje rozhodnutie pozvať lídrov z Ruska a Severnej Kórey na vojenskú prehliadku v Pekingu pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Americký prezident Donald Trump obvinil tieto krajiny z konšpirovania proti USA. Informuje o tom agentúra AFP.
Šéf Bieleho domu poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa jeho vyjadrenia spoločne v Pekingu konšpirujú proti Spojeným štátom.
Čína v reakcii na Trumpove slová vo štvrtok vyhlásila, že lídri sú „zahraničnými hosťami“ osláv. „Treba spolupracovať s mierumilovnými krajinami a národmi, aby sme si pripomínali históriu, ctili pamiatku mučeníkov, vážili si mier a tvorili budúcnosť,“ povedal vo štvrtok novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí podľa AFP. „Rozvoj diplomatických vzťahov Číny s akoukoľvek krajinou nie je nikdy namierený proti akejkoľvek tretej strane,“ zdôraznil.
Kremeľ v stredu vyjadril nádej, že výrok amerického prezidenta o konšpirovaní lídrov Ruska, Číny a Severnej Kórey proti USA bol myslený len ako žart. „Myslím, že (Trump) ironicky povedal, že títo traja (lídri) údajne spriadajú sprisahanie proti Spojeným štátom,“ povedal poradca Kremľa Jurij Ušakov pre ruskú štátnu televíziu.