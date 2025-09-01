MIMORIADNY ONLINE Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu, tvrdí von der Leyenová

BRUSEL/KYJEV - Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“ vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk. Potenciálne nasadenie má byť podporené aj vojenskými kapacitami Spojených štátov. V rozhovore pre denník Financial Times (FT) zverejnenom v nedeľu to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše agentúra Reuters.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
8:00 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok ráno v čínskom meste Tchien-ťin vystúpil na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). V prejave kritizoval Západ, ktorý podľa neho spôsobil vypuknutie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Píšu agentúry AFP, Reuters a TASS. „Táto kríza nebola vyvolaná útokom Ruska na Ukrajinu, ale bola výsledkom prevratu na Ukrajine, ktorý podporil a vyprovokoval Západ,“ povedal Putin.
7:58 Manželský pár prišiel o život pri ruskom bombovom útoku v ukrajinskej Záporožskej oblasti, ktorou prechádza frontová línia. Na telegrame o tom informoval šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Rusi podľa Fedorova na dedinu Omelnyk, ktorá leží asi 20 kilometrov od miest bojov, zaútočili riadenými leteckými bombami KAB. "Sú zničené domy. V jednom z nich zahynul manželský pár," uviedol Fedorov. Obom manželom bolo 64 rokov.
7:37 Veľká väčšina Ukrajincov si želá prímerie, ale len v prípade jasných bezpečnostných záruk. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky ukrajinskej spoločnosti Rating Group, informuje agentúra DPA a webstránky spoločnosti.
7:17 uský prezident Vladimir Putin uviedol, že jeho augustová schôdzka s prezidentom USA Donaldom Trumpom otvorila cestu k urovnaniu konfliktu na Ukrajine. Na dnešnom rokovaní summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) Putin ruskú agresiu voči susednej krajine obhajoval, keď opäť tvrdil, že jej príčinou bola snaha západných krajín "zatiahnuť" Ukrajinu do NATO.
7:16 Úlomky dronu spôsobili požiar v ruskej elektrickej rozvodni v Krasnodarskom kraji, uvádzajú úradníci. Požiar bol rýchlo uhasený a „predbežné správy nehlásia žiadne zranenia“, uviedla regionálna správa na Telegrame. Informuje o tom portál The Kiyv Independent.
6:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok skoro ráno oznámil, že v prípade zastrelenia bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého v západoukrajinskom meste Ľvov v sobotu predpoludním zatkli podozrivého. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters.
Európa pripravuje „pomerne podrobný plán“
„Bezpečnostné záruky sú mimoriadne dôležité a absolútne kľúčové. Máme jasný plán a v Bielom dome sme dosiahli dohodu. Táto práca napreduje veľmi dobre,“ uviedla von der Leyenová pre FT. „(Americký) prezident (Donald) Trump nás ubezpečil, že americká prítomnosť bude súčasťou záruk,“ pokračovala a dodala, že „to bolo veľmi jasne a opakovane potvrdené“.
Takéto nasadenie má podľa informácií Financial Times zahŕňať potenciálne desaťtisíce európskych vojakov podporovaných Spojenými štátmi systémami v oblasti riadenia a velenia, spravodajskými či sledovacími kapacitami. Dohoda bola údajne uzavretá minulý mesiac na stretnutí medzi Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predstaviteľmi európskych štátov.
Viacerí európski lídri vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, britského premiéra Keira Starmera, generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho či von der Leyenovej sa majú podľa troch zdrojov FT vo štvrtok na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona stretnúť v Paríži a pokračovať v rokovaniach o Ukrajine.