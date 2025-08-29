Tragédia pri pobreží: Po prevrátení lode zahynulo najmenej 49 migrantov

NUAKŠOTT - Najmenej 49 ľudí zahynulo pri pobreží Mauritánie, kde sa v utorok prevrátila loď vezúca asi 160 migrantov, uviedla dnes agentúra AP. Mauritánska pobrežná stráž informovala o 17 preživších, zatiaľ čo desiatky ďalších ľudí sa nezvestných.
"Loď vyplávala pred týždňom z Gambie a na jej palube bolo približne 160 ľudí vrátane senegalských a gambijských občanov," uviedol zástupca pobrežnej stráže Muhammad Abdalláh. Loď sa podľa neho prevrhla po tom, ako sa všetci pasažieri nahrnuli k jednej strane plavidla v snahe zahliadnuť svetlá na pobreží.
Abdalláh doplnil, že more na breh sa zatiaľ vyplavilo 49 tiel a pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 17 preživších. Po zostávajúcich pasažieroch sa stále pátra. Loď sa prevrátila asi 80 kilometrov severne od hlavného mesta Nuakšott, uviedla agentúra AFP. V posledných rokoch sa cez mauritánske vody snaží čoraz viac migrantov zo subsaharskej Afriky dostať na európske územie, najmä Kanárske ostrovy, uviedla AP. V júli 2024 zahynulo pri podobnom incidente viac ako desať migrantov a ďalších 150 vyhlásili úrady za nezvestných.