Na obľúbený grécky ostrov sa doplavili desiatky migrantov, dvaja cestu neprežili

ATÉNY - Dvoch migrantov, dospelého muža a jedno dievča, našli v sobotu ráno mŕtvych na pláži gréckeho ostrova Rhodos ležiaceho na juhovýchode Egejského mora. Oznámila to grécka pobrežná stráž, informujeme podľa agentúry AFP.
Dvojica sa pravdepodobne utopila. Na pláži Mavros Kavos ju našli príslušníci pobrežnej stráže, pričom objavili aj troch živých novopríchodzích migrantov. Podľa miestneho spravodajského portálu Rodiaki sa dvaja zosnulí migranti plavili nafukovacím člnom, z ktorého ich prevádzači - rovnako ako aj zvyšných pasažierov - vyhodili neďaleko pobrežia a vrátili sa s člnom na otvorené more.
Zmienený čln vyplával z tureckého pobrežia, pričom okrem tejto dvojice v ňom cestovalo aj najmenej desať ďalších migrantov, ktorým sa podľa správy Rodiaki podarilo dostať na pláž. Grécka polícia okrem uvedených troch preživších objavila v neďaleko aj 38 ďalších migrantov. Všetkých 41 novopríchodzích migrantov zaregistruje príslušný prístavný úrad, zatiaľ čo telá zmienenej dvojice boli poslané do tamojšej nemocnice.
Grécka vláda ešte v júli pozastavila na tri mesiace prijímanie žiadosti o azyl od migrantov
Grécko je vďaka svojej blízkosti k severnej Afrike i Blízkemu východu dlhodobo v centre nebezpečných migračných trás, cez ktoré sa snažia do Európy dostať ľudia utekajúci pre perzekúciami či z krajín zmietaných konfliktmi alebo chudobou. Grécka vláda ešte v júli pozastavila na tri mesiace prijímanie žiadosti o azyl od migrantov, ktorí sa do krajiny dostali po mori zo severnej Afriky. Grécke ministerstvo pre migráciu okrem toho vypracovalo legislatívu, ktorá umožňuje zadržiavanie migrantov až na dva roky za nelegálny vstup do krajiny a až na päť rokov, ak budú neskôr prichytení pri nelegálnom pobyte v Grécku.