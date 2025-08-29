MIMORIADNE Poplach v NATO: Tri ruské ponorky opustili svoj prístav! Pátrajú po nich všetky zložky

MOSKVA - Severné more a pobrežie Nórska sa stali dejiskom neobvyklej vojenskej aktivity. Po tom, čo všetky tri ruské jadrové ponorky triedy Jaseň zmizli zo základne Zapadnaja Lica na Kolskom polostrove, aliancia NATO nasadila desiatky hliadkových letov a do oblasti vyplávala aj najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford. Západné médiá hovoria o „nezvyčajnom náraste“ operácií a o možnom love ruských plavidiel.
Satelitné snímky ukázali prázdnu základňu
Podľa zistení servera The Barents Observer satelitné zábery z 25. augusta zachytili, že v prístave Zapadnaja Lica chýbajú všetky tri ponorky Severnej flotily – Severodvinsk, Kazaň a Archangelsk. Ďalšie snímky kvôli oblačnosti nebolo možné vyhodnotiť, no neprítomnosť plavidiel vyvolala okamžitú reakciu NATO.
Nevídaná vlna letov Poseidonov
Britský denník Express informoval, že od nedele do utorka vzlietlo až 27 špeciálnych lietadiel P-8 Poseidon. Stroje odštartovali z britského Lossiemouthu, Islandu, Nórska aj Sicílie a nad severnými vodami zhadzovali sonarové bóje na zachytenie zvukov lodných skrutiek. „Vyzerá to, že lokalizovali ruskú ponorku a idú tvrdo po nej. Je to jasný odkaz Rusku: ‚Vidíme vás,‘“ povedal bývalý veliteľ britského námorníctva Tom Sharpe.
Americká lietadlová loď v akcii
NATO sa oficiálne k operácii nevyjadrilo, no britské ministerstvo obrany potvrdilo, že nejde o cvičenie. Medzitým americké námorníctvo na sociálnych sieťach zdôraznilo význam manévrov USS Gerald R. Ford s nórskym námorníctvom. Podľa velenia ide o záruku stability v „kľúčových vodných cestách“ a ochranu pred „škodlivým vplyvom“.
USA posilňujú prítomnosť na severe
Napätie podporili aj verejné letové mapy – na platforme X sa objavila stopa amerického P-8A Poseidonu, ktorý krúžil priamo pri ruských brehoch neďaleko Severomorsku. Spojené štáty zároveň počas augusta rozmiestnili v Nórsku tri bombardéry B-1B Lancer a už vlani tu cvičila aj lietadlová loď Harry S. Truman. Podľa analytikov je severné Nórsko čoraz dôležitejším priestorom na odstrašenie Moskvy v čase, keď Rusko s Bieloruskom pripravujú cvičenie Západ-2025.
Rusko a Čína spoločne v Pacifiku
Napätie sa nezvyšuje len v Európe. Ako pripomenula televízia CNN, začiatkom augusta vyrazili ruské a čínske ponorky na prvú spoločnú hliadku v Tichom oceáne. Ruská Tichooceánska flotila oznámila, že ponorka Volchov urazila vyše 3 200 kilometrov, zatiaľ čo Peking oficiálne mlčal. Čínsky analytik Čang Ťün-še to však označil za „projev strategickej dôvery“ medzi oboma mocnosťami.
Strategická spolupráca Moskvy a Pekingu
Podľa agentúry TASS sa spoločné námorné a letecké hliadky Ruska a Číny konajú od roku 2021 pravidelne – od Pacifiku až po vody pri Aljaške. Obe krajiny tvrdia, že ide o snahu „zaistiť stabilitu a chrániť ekonomické záujmy“. Pre Západ je to však ďalší dôkaz, že Moskva a Peking zintenzívňujú koordináciu v čase, keď sa geopolitické napätie zvyšuje na oboch stranách planéty.
Prečo NATO sleduje práve Jaseň
Ponorky triedy Jaseň (Projekt 885) patria k najnebezpečnejším plavidlám ruskej flotily. Sú vybavené modernými strelami Kalibr, Oniks aj hypersonickými Cirkonmi, schopnými zasiahnuť pozemné i námorné ciele na vzdialenosť tisícov kilometrov. Vďaka tichému chodu sa radia medzi najťažšie odhaliteľné ponorky na svete – západní experti ich prirovnávajú k americkým triedam Seawolf a Virginia. Práve preto vyvolalo zmiznutie troch plavidiel zo základne na Kolskom polostrove taký poplach: ich neznámy pohyb znamená potenciálnu hrozbu pre zásobovacie trasy NATO v severnom Atlantiku.