MIMORIADNY ONLINE Trump je z Putina veľmi sklamaný: Podľa Merza je najväčší vojnový zločinec našej doby

WASHINGTON/MOSKVA - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je „veľmi sklamaný“ neúspechom ruského prezidenta Vladimira Putina uzavrieť po spoločnom bilaterálnom summite na Aljaške mierovú dohodu s Ukrajinou. Šéf Bieleho domu neskôr na tlačovej konferencii poprel medializované informácie o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave, píše agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:07 Ukrajinská pohraničná stráž v utorok zastrelila Ukrajinca, ktorý sa neoprávnene pokúšal prekročiť hranicu. Incident sa udial v Odeskej oblasti. Nie je jasné, či chcel prekročiť hranicu s Rumunskom alebo Moldavskom. Informuje agentúra DPA.
6:06 Ukrajinský štátny úrad pre záležitosti menšín a slobodu svedomia (DESS) podal na súde žalobu, ktorou chce dosiahnuť ukončenie činnosti kyjevskej metropolie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi (UPC) spájanej s ruskou pravoslávnou cirkvou a jej moskovským patriarchátom. V utorok o tom informovala agentúra DPA, ktorá sa odvolala na správu agentúry Interfax-Ukrajina.
6:00 Ruský prezident Vladimir Putin je možno najväčší vojnový zločinec našej doby. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore s televíziou Sat.1 pre jej dnešnú večernú reláciu newstime. Podľa agentúry DPA ide o zatiaľ najostrejšie Merzove slová na adresu šéfa Kremľa. "Je to vojnový zločinec. Je to možno najťažší vojnový zločinec našej doby, akého v súčasnosti vidíme vo veľkom meradle, "povedal kresťanskodemokratický (CDU) kancelár. "A musíme mať jednoducho jasno v tom, ako s vojnovými zločincami zaobchádzať. Nie je tu priestor na zhovievavosť, "dodal Merz.
S Putinom mali dobrý vzťah
„Som veľmi sklamaný z prezidenta Putina, to môžem povedať. Mali sme skvelý vzťah, som veľmi sklamaný,“ odpovedal Trump na otázku politického komentátora Scotta Jenningsa, či sa cíti krokmi Putina po summite na Aljaške zradený. Trump po summite stanovil Rusku na uzavretie mieru dvojtýždňový termín, ktorý vyprší koncom tohto týždňa. Americký prezident napriek tomu neuviedol, či a aké dôsledky bude nenaplnenie jeho podmienky mať. Minister financií Scott Bessent v pondelok v televízii Fox News uviedol, že o potenciálnych sankciách budú rokovať tento týždeň.
„Putin spravil presný opak toho, čo naznačil, že chce urobiť. Skutočne opovrhnutiahodným spôsobom zintenzívnil bombardovanie. Takže si myslím, že s prezidentom Trumpom sú na stole všetky možnosti a myslím si, že ich tento týždeň veľmi dôkladne preskúmame,“ uviedol Bessent.Trump taktiež vyhlásil, že sa po stretnutí Putina s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom neobáva potenciálneho paktu medzi Moskvou a Pekingom. „Vôbec ma to neznepokojuje, nie. Máme zďaleka najsilnejšiu armádu na svete a proti nám by nikdy nepoužili svoju armádu. Verte mi, že by to bolo to najhoršie, čo by kedy mohli urobiť,“ pokračoval. Americký prezident krátko na to počas tlačovej konferencie v Bielom dome uviedol, že medializované správy o jeho zhoršujúcom sa zdraví, či až smrti, sú „dezinformácie“.