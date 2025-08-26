Tajfún Kadžiki udrel na pobrežnú časť Vietnamu: Ulice sú zaplavené, zomreli najmenej traja ľudia

HANOJ - Kvôli tajfúnu Kadžiki zahynuli vo Vietname traja ľudia a ďalších 13 sa zranilo. Uvádza to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na úrady. Tajfún udrel v pondelok na pobrežnú časť Vietnamu, sprevádzal ho silný vietor a prudké zrážky. Z preventívnych dôvodov nechali úrady evakuovať stovky tisíc ľudí.
V Hanoji na severe krajiny silné zrážky zaplavili rady ulíc, čo vyvolalo v metropole chaos. Podobné problémy zaznamenali mestá aj v iných častiach Vietnamu. Niektoré horské obce, napríklad v provincii Bac Ninh, sú kvôli záplavám a zosuvom pôdy odrezané od sveta.
Podľa úradnej bilancie bolo zaplavených na 7000 domov a zničených 28800 hektárov polí s ryžou, uvádza agentúra Reuters. Na rade miest popadalo elektrické vedenie, čo spôsobilo výpadky dodávok prúdu.
Tajfún počas dneška oslabil a udrel na Laos, kde bola prerušená premávka na kľúčovom železničnom spojení s Čínou a na niektorých cestných ťahoch.