ZÁPLAVY v známej dovolenkovej destinácii: Ulice sa zmenili na korytá riek, domácim vytopilo celé domy!

UMAG – Východnú časť chorvátskeho polostrova Istria zasiahli silné záplavy. Kanalizáciu upchalo v priebehu pár hodín a voda následne putovala priamo do domov a bytových komplexov. Ulice sa zmenili na korytá riek. Domáci sú úplne zaskočení. Voda v ich obydliach dosiahla aj pol metra.
Východné pobrežie chorvátskej Istrie zasiahli mohutné dažde sprevádzané záplavami. Postihnutý je najmä Umag a jeho okolie. Ako uvádza portál 24sata, voda sa dostala do obydlí miestnych obyvateľov. Niektorí hovoria, že hladina dosahuje aj pol metra.
V meste úplne upchalo kanalizáciu, čo spôsobilo doslova kolaps. Miestni sú doslova zúfalí, pretože v priebehu jedného týždňa ide už o druhú takúto katastrofu.
"Všetko je mokré a pod vodou. Škody sú obrovské. Len pred chvíľou prišli hasiči a odčerpávajú vodu z obydlí. V byte dosahovala výška hladiny aj pol metra. Zalialo mi spálňu, obývačku aj kuchyňu. Všetko môžem vyhodiť," hovorí jeden z domácich.
Domácich nikto nevaroval
Okrem toho spomenul, že najprv bola hladina zhruba 15 cm, ale keď začala rýchlo stúpať, zobrali vedrá a sami ju začali vylievať von. "Nevieme, či dostaneme nejakú kompenzáciu. Mesto nevarovalo pred žiadnymi prírodnými katastrofami. Škody sú ale obrovské," dodal.
Aktuálne správy hovoria o tom, že dážď ustal a ulice už nie sú tak zaplavené, ako tomu bolo počas ranných hodín. V severnej časti Jadranského mora sa očakáva premenlivé oblačné počasie s ojedinelým dažďom. Meteorológovia ale varujú, že oblasť v okolí Istrie a rieky Rijeka je naďalej v ohrození. Hydrometeorologický ústav vydal oranžový stupeň výstrahy.