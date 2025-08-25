Pasažieri kričali od strachu! VIDEO Turbulencie prinútili lietadlo k núdzovému pristátiu

BOLOŇA - Let z Alicante do Ríma sprevádzali dramatické chvíle. Airbus A321 spoločnosti Wizz Air zachytili silné búrky a po otrasoch plnej kabíny paniky musel stroj odkloniť trasu do Bolone.
Cesta sa zmenila na chaos
Vo štvrtok popoludní odštartoval Airbus A321 spoločnosti Wizz Air zo španielskeho Alicante smerom na rímske letisko Fiumicino. Počas približne dvojhodinovej trasy však stroj zasiahli extrémne turbulencie. Podľa britského webu The Sun museli piloti z bezpečnostných dôvodov zmeniť kurz a zamieriť na letisko v Boloni.
Video plné kriku
Záznamy z paluby, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, ukazujú temnú kabínu so zapnutými kontrolkami pásov. Zreteľne je počuť paniku cestujúcich, ktorí kričali počas otrasov, píše denník Daily Mail.
Počasie zúri nad Talianskom
V čase incidentu platilo v Ríme varovanie pred silnou búrkou. Let, ktorý bežne trvá dve hodiny, mal napokon takmer trojhodinové meškanie. Cestujúcich z Bolone následne dopravili autobusmi do cieľovej destinácie.
Vyhlásenie spoločnosti
„Let W4 6038 z Alicante do Ríma Fiumicino bol odklonený do Bolone, pretože nebolo možné bezpečne pristáť v Ríme kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam,“ uviedla spoločnosť Wizz Air. Zároveň zdôraznila, že počasie je mimo jej kontroly, no bezpečnosť pasažierov ostáva absolútnou prioritou.
Vďaka posádke
Vedenie aerolinky poďakovalo pilotom a palubnému personálu za rýchle rozhodnutie a profesionálny zásah, ktorý ochránil cestujúcich počas nebezpečných turbulencií.