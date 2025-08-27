Peklo v Tokiu: Desať dní po sebe namerali najmenej 35 °C, padol historický rekord!

TOKIO - V japonskom hlavnom meste Tokio namerali rekordných desať po sebe idúcich dní teploty s hodnotami najmenej 35 stupňov Celzia, uviedol v stredu tamojší meteorologický úrad. Ide o prvý takýto prípad od začiatku meraní v roku 1875. Informuje o tom agentúra AFP.
Streda tak podľa úradu znamenala desiaty deň tejto vlny horúčav. Odborníci upozorňujú, že v dôsledku klimatickej zmeny sú horúčavy čoraz intenzívnejšie a častejšie, pričom Japonsko nie je výnimkou. Východoázijská krajina tento rok zaznamenala tiež najteplejší jún a júl vo svojej histórii. Vlani bolo leto v krajine podobne horúce, pripomína AFP.
Vedci varujú, že čoraz teplejšie počasie negatívne ovplyvňuje tradičné symboly krajiny. Čerešňové stromy napríklad kvitnú skôr, alebo nie úplne, keďže jesene a zimy už nebývajú dostatočne chladné. Minulý rok sa snehová pokrývka na hore Fudži objavila až v novembri, čo bolo najneskôr v histórii meraní – bežne sa objavuje už začiatkom októbra. Podľa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) patrí Ázia k regiónom, ktoré sa od roku 1990 otepľujú hneď po Európe najrýchlejšie.