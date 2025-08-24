Prírodné katastrofy v Európe: Taliansko bičované búrkou, Španielsko v zajatí plameňov

RÍM/MADRID - Zatiaľ čo v časti Pyrenejského polostrova hasiči stále bojujú s lesnými požiarmi, k rozšíreniu ktorých v posledných dvoch týždňoch prispela vlna horúčav, severovýchodné pobrežie Talianska dnes nad ránom zasiahla silná búrka. Kvôli popadaným stromom na koľajniciach bola v regióne okolo Ravenny a turistického letoviska Rimini prerušená prevádzka vlakov, napísala agentúra DPA.
Búrka sa pozdĺž talianskeho pobrežia pri Jadranskom mori prehnala krátko pred svitaním, najprv cez mesto Ravenna a potom postupovala na juh k Rimini. Priniesla prívalové dažde, miestami padali aj krúpy. Vietor v nárazoch dosahoval rýchlosť vyše 100 kilometrov za hodinu.
Zasiahnuté boli okrem iného kempy v okolí letoviska Rimini, na plážach vietor rozhádzal lehátka a poničil strechy niekoľkých budov v okolí. Podľa agentúry DPA nikto neutrpel vážne zranenia. Stromy popadané na cesty a koľaje ale spôsobili komplikácie v doprave.
Na severozápade Španielska bojujú hasiči stále ešte so 14 lesnými požiarmi v regiónoch Astúria, Galicia a Kastília-León. Pomáhajú im aj kolegovia z Česka. Situáciu v posledných dňoch zlepšilo ochladenie a väčšia vlhkosť vzduchu, miestne úrady však stále varujú pred rizikom ďalších požiarov. Napríklad v sobotu večer vypukol nový požiar v juhošpanielskej Andalúzii v provincii Granada.