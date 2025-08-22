V TÝCHTO okresoch stále platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Bratislava 22. augusta (TASR) - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí od piatka v 22 okresoch. Ide najmä o okresy na severe, strede, západe i juhu Slovenska. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Zvýšené nebezpečenstvo platí v okresoch Bratislava, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Partizánske, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš. Rovnako v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín a Trstená. Vydané je aj v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Rožňava.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.