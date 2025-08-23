Turistka tancovala pole dance na žrdi s tureckou vlajkou, hrozia jej tri roky väzenia

TURECKO - Mladá turistka v strednom Turecku vo významnej archeologickej oblasti Kapadócie tancovala pole dance na žrdi, na ktorej viala turecká vlajka. Miestne úrady ju kvôli tomu začali vyšetrovať a za urážku štátneho symbolu jej hrozia až tri roky väzenia, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na kanceláriu guvernéra v meste Nevşehir.
