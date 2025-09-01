Vladimir Putin navrhuje vydávanie spoločných dlhopisov: Navrhol aj spoločný platobný systém

TCHIEN-ŤIN - Ruský prezident Vladimir Putin predložil na samite Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) vydávanie spoločných dlhopisov. To by umožnilo výrazné prehĺbenie vzájomnej ekonomickej spolupráce členských štátov. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Podporujeme vydávanie spoločných dlhopisov členských štátov,“ povedal Putin na samite ŠOS v čínskom meste Tchien-ťin. Okrem vydávania spoločných dlhopisov Putin navrhol aj spoločný platobný systém na obchodné transakcie, ako aj vytvorenie banky pre spoločné investičné projekty. Od uvalenia sankcií západných krajín na Rusko po útoku na Ukrajinu sa Moskva usiluje o alternatívny platobný mechanizmus, ktorým by obišla dolár a euro. Redukovala by tak vplyv západných mien, najmä dolára, na ruské obchody.
ŠOS vznikla v roku 2001
ŠOS vznikla v roku 2001 a nahradila zoskupenie Šanghajská päťka, ktoré vzniklo v roku 1996 a zahrnovalo Rusko, Čínu, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan. ŠOS teraz zahrnuje okrem uvedených krajín aj Bielorusko, Indiu, Pakistan, Irán a Uzbekistan.