Erika Menendeza neprepustia ani 35 rokov od vraždy rodičov, rozhodol súd v USA

LOS ANGELES - Americký súd zamietol v piatok podmienečné prepustenie Erika Menendeza, ktorý si spolu so svojím bratom Lylom doteraz odpykal dovedna 35 rokov z doživotného trestu za vraždy oboch ich rodičov. Informujeme podľa správy agentúry AFP.
K vraždám majetných rodičov bratov Menendezovcom došlo v rezidencii v Beverly Hills ešte v roku 1989. Päťdesiatštyriročnému Erikovi Menendezovi „na úvodnom pojednávaní zamietli podmienečné prepustenie,“ po tom, čo sa mu nepodarilo presvedčiť komisiu, že už nepredstavuje hrozbu pre verejnosť.
Erik Menendez vyjadril, že bol rehabilitovaný
Rozhodnutie kalifornských komisárov pre podmienečné prepustenie bolo oznámené po desaťhodinovom vypočutí, na ktorom sa Erik Menendez prostredníctvom videolinky z väznice v San Diegu vyjadril, že bol rehabilitovaný a že jeho prepustenie by pomohlo uzdraviť jeho rodinu, píše agentúra Reuters. Niekoľko príbuzných argumentovalo v prospech jeho prepustenia. Podľa komisárov však Erik Menendez stále predstavuje „neprimerané riziko pre verejnú bezpečnosť“.
Závažnosť trestného činu „nebola primárnym dôvodom tohto zamietnutia,“ povedal jeden z komisárov posudzujúcich podmienečné prepustenie Robert Barton. „Stále je to vaše správanie vo väzení,“ dodal a poukázal na porušenia väzenských pravidiel vrátane pašovania drog, používania mobilných telefónov a násilných epizód v rokoch 1997 a 2011. „Na rozdiel od presvedčenia vašich podporovateľov ste neboli vzorným väzňom a úprimne povedané, považujeme to za trochu znepokojujúce,“ povedal Barton. Komisia v piatok zváži aj to, či odporučí podmienečné prepustenie pre Lyla Menendeza. Erik Menendez môže o podmienečné prepustenie požiadať znova o tri roky, uzatvára Reuters.