Na festivale Burning Man došlo zrejme k vražde: Obeťou je dospelý muž

WASHINGTON - Na hudobnom festivale Burning Man v americkom štáte Nevada našli v sobotu večer miestneho času telo mŕtveho muža v kaluži krvi. Podľa úradu tamojšieho šerifa prípad vyšetrujú ako vraždu, informuje agentúra AP a televízia NBC News.
Úrady „našli jedného dospelého muža belocha ležiaceho na zemi, zjavne mŕtveho“, uviedla v nedeľnom vyhlásení kancelária šerifa v okrese Pershing. Telo obete odviezli k súdnemu lekárovi. Identitu mŕtveho muža bezprostredne nezverejnili a žiadne ďalšie informácie doposiaľ dostupné nie sú. Polícia dodala, že vyšetrovanie zahŕňalo vypočutie viacerých účastníkov festivalu a uzavretie oblasti, kde telo našli. Úrad šerifa v okrese Pershing uviedol, že ide zrejme o ojedinelý zločin, no vyzval všetkých účastníkov festivalu, aby boli ostražití. Predstavitelia Burning Man vo svojom vyhlásení potvrdili, že spolupracujú s bezpečnostnými orgánmi, a požiadali návštevníkov, aby do vyšetrovania nezasahovali.
„Bezpečnosť a blaho našej komunity sú prvoradé,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení. Poukázali tiež na to, že účastníci festivalu majú k dispozícii podporné služby vrátane krízového tímu a bezplatné Wi-Fi pripojenie, ak potrebujú kontaktovať svojich blízkych. Festival Burning Man sa začal v stredu 24. augusta a skončí sa v pondelok. Polícia poprosila všetkých, ktorí majú akékoľvek informácie ohľadom incidentu, aby ich kontaktovali.