Brutálna vražda! Daniel (39) zabil brata v kuchyni, prefíkane sa snažil zahladiť stopy: TOTO ho prezradilo

ILLOGAN - Daniel Lynch spáchal zúrivý útok v dome jeho matky. Svojho 39-ročného brata Shanea nechal po besnení ležať v kaluži krvi v kuchyni. Daniel sa pokúsil zamaskovať zločin tým, že odišiel v bratovom tmavom kabáte, aby to vyzeralo, že je stále nažive. Polícia si však všimla na záznamoch zásadný detail a Daniela usvedčili aj ďalšie dôkazy. Súd ho odsúdil na doživotie.
K udalosti došlo vlani v novembri v rodinnom dome v Bosmeor Parku na Illogan Highway v noci medzi pondelkom (11. 11.) a utorkom (12. 11.). 39-ročný Lynch tvrdil polícii, že spal na gauči so slúchadlami na ušiach, keď neznámy votrelec zaútočil. Záznamy z bezpečnostnej kamery v Illogane v Cornwalle však zachytili Daniela prichádzať a odchádzať uprostred noci v jeho Nike teniskách s bielymi pruhmi, ktoré na zázname svietili. Detaily k prípadu zverejnila polícia Devonu a Cornwallu.
Shaneove telo našli v kaluži krvi
Podľa dôkazov Shane Lynch zomrel následkom opakovaných úderov do hlavy, pravdepodobne kladivom. Súd sa dozvedel, že bratia mali "komplikovaný vzťah" a v dňoch pred vraždou sa pohádali kvôli údajne ukradnutému tabletu, hoci tento problém sa považoval za vyriešený. V deň vraždy Daniel Lynch pil a snažil sa zohnať drogy, čo znepokojovalo jeho partnerku.
Presné okolnosti vraždy zostávajú nejasné. Kamerové záznamy zachytili osobu podobnú Danielovi, ako sa pohybuje po okolí s ruksakom a neskôr sa vracia bez neho. Prokuratúra tvrdí, že vtedy sa zbavil bratovho telefónu a ďalších dôkazov. Shane bol pravdepodobne zabitý okolo 1:30 ráno. Telo objavili na kuchynskej podlahe obklopené krvou. Pitva potvrdila, že Shane zomrel na následky poranení hlavy a tváre.
Daniel sa pokúsil zahladiť stopy
Vyšetrovanie odhalilo, že Daniel sa pokúsil zahladiť stopy. Jeho zakrvavená mikina bola nájdená ukrytá v kuchyni a ďalšie oblečenie v práčke. Jeho džínsy, ktoré mal v osudnú noc na sebe, sa nenašli. Pri obhliadke domu sa našla zriedená krv v umývadle, ktorá ukazuje, že sa niekto pokúsil vyčistiť krvavý objekt alebo seba v umývadle. V Danielovom telefóne sa okrem toho našli fotky Shanea ako ležal na podlahe v kuchyni pred príchodom záchranárov.
Daniel Lynch poprel vinu a tvrdil, že vraždu musel spáchať niekto tretí, kým on spal na pohovke. Porota však túto verziu zamietla. Sudca Carr poznamenal, že presne vie, čo sa stalo, len Daniel, ale je jasné, že došlo k hádke alebo nezhode. "Ozbrojený zbraňou alebo zbraňami ste spustili dlhotrvajúci, zúrivý a brutálny útok, ktorý zahŕňal viacero úderov do hlavy s použitím sily," povedal sudca.
Odsúdili ho na doživotie
Prípad zanechal hlbokú ranu v rodine, najmä u Shaneovej 16-ročnej dcéry, s ktorou mal blízky vzťah. Detektív inšpektor Rob Smith uviedol, že napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu presné dôvody, prečo Daniel tak násilne zaútočil na svojho brata, sa pravdepodobne nikdy verejnosť nedozvie.
Lynch popieral, že by bol tou tmavou postavou opúšťajúcou dom a vracajúcou sa na miesto činu predtým, ako bol vyhlásený poplach. Súhlasil, že išlo o "brutálny útok" na jeho brata, ale pred porotou vinu poprieral. "Nezabil som svojho brata. Boli sme si veľmi blízki," povedal porote. Tá si počas dvoch týždňov vypočula dôkazy a následne uznala Lyncha vinným z vraždy. Odsúdili ho na doživotie.