Desivý prípad vraždy: Žena otrávila príbuzných jedlom z muchotrávok! Hrozí jej doživotie

SYDNEY - Erin Pattersonová je obžalovaná z vraždy troch príbuzných, ktorých pred dvoma rokmi otrávila muchotrávkou zelenou. Prokurátor žiada doživotný trest bez možnosti prepustenia, ona však vinu odmieta.
Obed, ktorý zabíjal
V auguste 2022 pozvala Pattersonová do domu svojich svokrovcov a ich priateľov na „obed na zmierenie“. Podľa obžaloby vedela, že do jedál pridala jedovaté huby. Sama aj s deťmi sa jedlu vyhla – tie poslala do kina, manžel, s ktorým už nežila, pozvanie odmietol.
Tri obete, jeden preživší
Jej svokor, svokra a teta zomierali po otrave niekoľko dní v krutých bolestiach. Prežil iba farár Ian Wilkinson, ktorému lekári museli transplantovať pečeň po takmer dvojmesačnom boji o život. „Necítim k nej zášť. Vyzývam Erin, aby prijala moje odpustenie,“ citovala ho BBC. Dodal však, že odpustiť smrť ostatných príbuzných nedokáže.
Dlhodobé podozrenia
Vyšetrovatelia tvrdia, že žena útok plánovala mesiace dopredu a chcela sa uistiť, že sama ani jej deti huby nebudú jesť. Neskôr vyšlo najavo, že jej manžel, kým s ňou ešte žil, utrpel otravu hubami opakovane – až trikrát.
Proces sa blíži k verdiktu
Prokuratúra označila činy za „najhoršiu kategóriu zločinov“. Za každú z troch vrážd hrozí Pattersonovej doživotie, za pokus o vraždu 25 rokov väzenia. Ona však stále trvá na tom, že je nevinná. Rozsudok má padnúť 8. septembra.
Spor o pozornosť
Wilkinson v súdnej sieni pripomenul, že spoločnosť často venuje priveľa pozornosti páchateľom a málo tým, ktorí konajú dobro. „Ja už nie som obeťou Erin Pattersonovej, ona sa stala obeťou mojej láskavosti,“ vyhlásil farár, ktorého slová vyvolali dojemné ticho.