Trump uspel! Ide o odvolanie v kauze nadhodnocovania jeho majetku

NEW YORK - Odvolací súd v New Yorku zrušil pokutu za podvod vo výške 464 miliónov dolárov, ktorú uložil prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho spoločnosti. V rozhodnutí vydanom vo štvrtok odvolací súd na Manhattane síce konštatoval, že Trump síce porušil zákon, keď nafúkol hodnotu svojich aktív, vysokú pokutu však označil za protiústavne prehnanú.Informuje správa agentúry Bloomberg.
Rozhodnutie znamená pre Trumpa oslobodenie od jednej z jeho najväčších finančných záťaží. Zároveň stupňuje tlak na generálnu prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú. Tá čelí federálnemu vyšetrovaniu pre podozrenie, že svojim konaním porušila Trumpove zákonné práva. Politicky zaťažené rozhodnutie viedlo k tomu, že päťčlenný senát sudcov vydal tri odlišné stanoviská. Väčšina nakoniec dospela k záveru, že Trump porušil zákon nadhodnotením svojho majetku, no napriek tomu zamietla obrovskú pokutu.
Jamesová podala žalobu proti Trumpovi
Jamesová podala žalobu proti Trumpovi a jeho realitnej spoločnosti v septembri 2022, viac ako dva roky pred jeho úspešným pokusom o návrat Bieleho domu. Prípad vyhrala po 11-týždňovom súdnom procese. Trump argumentoval, že pri oceňovaní svojich nehnuteľností sa riadil metodikou, ktorá je typická pre realitné odvetvie. Jedným z hlavných argumentov obhajoby bolo, že žiadna banka na poskytnutých úveroch neprerobila, čo nespochybnil ani štát New York.