Väčšina výboru Nobelovej ceny za mier v minulosti kritizovala Trumpa

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong)
ČTK

WASHINGTON - Traja z piatich členov výboru, ktorý udeľuje Nobelovu cenu za mier, v minulosti verejne kritizovali amerického prezidenta Donalda Trumpa. Píše to dnes denník The Washington Post. Podľa listu to tak znižuje šance, že by Trump ocenenie, po ktorom túži, získal. U dvoch členov je pritom kritika relatívne nedávna. Na získanie ceny je potrebná podpora aspoň troch členov.

V máji za rozkladanie demokracie kritizovala amerického prezidenta členka výboru a bývalá nórska ministerka Kristin Clemetová. "Robí, čo môže, aby zbúral liberálny svetový poriadok postavený na pravidlách," uviedla.

V decembri, teda po prezidentských voľbách, Trumpa kritizoval tiež predseda výboru Jorgen Watne Frydnes, ktorý súčasne varoval pred obmedzovaním slobody slova v demokratických štátoch. "Počas predvolebnej kampane Trump slovne zaútočil na médiá vo viac ako 100 prípadoch," pripomína list výrok Frydnese.

Voči Trumpovi sa vymedzila aj ďalšia členka výboru bývalá politička z nórskej Strany práce Gry Larsenová, ktorá bola aktívna v ekologických a humanitárnych organizáciách. V roku 2020 zverejnila na svojich stránkach fotku červenej kšiltovky, ktorá sa stala symbolom Trumpovho pôsobenia v politike, s nápisom Make Human Rights Great Again (Urobiť ľudské práva znovu skvelými). Pri prvom prezidentskom mandáte potom Larsenová napísala, že Trump svojou politikou ohrozuje milióny ľudských životov.

Nomináciu sľúbil aj izraelský a arménsky premiér

Nomináciu na Nobelovu cenu za mier sľúbili Trumpovi Pakistan, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a tiež arménsky premiér Nikola Pašinjan a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev. Alijev a Pašinjan sa v tomto zmysle vyjadrili, keď vo Washingtone v auguste podpísali dokument o urovnaní mnohoročného konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

Podľa tlače Trump o možnosti udelenia Nobelovej ceny hovoril v telefonáte s nórskym ministrom financií a bývalým generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Podľa denníka The Washington Post je snaha o získanie ocenenia možno jedným z dôvodov, prečo sa Trump rozhodol zohrať aktívnu úlohu v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny. Samotný Trump sa na sociálnych sieťach prezentuje ako politik, ktorý je schopný urovnávať medzinárodné konflikty.

To, že by Trump tento rok získal Nobelovu cenu za mier, je nepravdepodobné, pretože lehota na podanie kandidatúry sa skončila 31. januára, teda len niekoľko týždňov po prezidentskej inaugurácii. Výbor uviedol, že dostal 338 kresiel. Podrobnosti o kandidátoch a navrhovateľoch zverejňuje s 50-ročným odstupom. Podľa serveru výboru by sa na udelení ceny mali zhodnúť všetci jeho členovia. "Vo veľmi zriedkavých prípadoch, keď je to nemožné, je rozhodnutie prijaté väčšinou," uvádza päťčlenný orgán.

Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov a tvrdil, že za jeho experimenty nešiel zo štátnej kasy ani cent
Splnomocnenec Kotlár na brífingu opäť útočil na novinárov a tvrdil, že za jeho experimenty nešiel zo štátnej kasy ani cent
Správy
Preventívna akcia Vlak pre zdravie
Preventívna akcia Vlak pre zdravie
Správy
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Prominenti

FOTO Muž nelegálne vyrúbal takmer
Polícia navrhla obžalovať muža, ktorý nelegálne vyrúbal takmer 400 stromov
Domáce
Nové farby polície a
Polícia obvinila vodiča štvorkolky, jazdil nadrogovaný a bez vodičského preukazu
Domáce
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Mesto Myjava plánuje veľkú obnovu PKO Trnovce, chystá investíciu vyše 430-tisíc eur
Mesto Myjava plánuje veľkú obnovu PKO Trnovce, chystá investíciu vyše 430-tisíc eur
Myjava

Poľsko a Kanada plánujú
Poľsko a Kanada plánujú uzavrieť strategické partnerstvo
Zahraničné
Lietadlo sa zrútilo na
Tragédia v Poľsku: Lietadlo narazilo do budovy, dvaja mŕtvi
Zahraničné
V Nemecku obžalovali Američana
V Nemecku obžalovali Američana pre podozrenie zo špionáže pre Čínu
Zahraničné

James Gandolfini akoTony Soprano
Filmový svet v SMÚTKU: Zomrela hviezda (†96) seriálu Sopranovci!
Zahraniční prominenti
Monika Reháková, Mária Reháková
Smrť jej vyryla do duše hlbokú ranu: Známej podnikateľke zomierala nevesta v náručí!
Domáci prominenti
Diane Kruger
Syn (25) hviezdy seriálu Walking Dead v rukách POLÍCIE: Obvinenie z NAPADNUTIA a... Vyhrážky SMRŤOU!
Zahraniční prominenti
Syn Karlosa Vémolu a
STRACH známej Slovenky: Odklad PLÁNOVANEJ operácie... 4-mesačný synček má ďalšie ŤAŽKOSTI!
Domáci prominenti

Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti
Poklady ľudovej architektúry: 10
Poklady ľudovej architektúry: 10 najkrajších skanzenov, ktoré vám priblížia život našich predkov
dromedar.sk
V meste Omagh postrelili
HANBA pre políciu: Policajt si z miesta činu odniesol niečo, čo nik nečakal… Kamera ho odhalila!
Zaujímavosti
NEUVERITEĽNÉ závery NASA: Sme
NEUVERITEĽNÉ závery NASA: Sme na prahu objavu mimozemského života?
Zaujímavosti

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!
Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
VIDEO Nepekný vzor pre mladú generáciu: Medvedev neuveriteľným spôsobom roztrieskal raketu
VIDEO Nepekný vzor pre mladú generáciu: Medvedev neuveriteľným spôsobom roztrieskal raketu
US Open
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026
Donnarumma sa priblížil k odchodu z PSG: Jeho nový klub zaplatí desiatky miliónov
Donnarumma sa priblížil k odchodu z PSG: Jeho nový klub zaplatí desiatky miliónov
Premier League

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Ktoré európske krajiny otestovali 4-dňový pracovný týždeň?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…" Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Toto môže zmeniť liečbu rakoviny. Vedci využívajú baktérie ako trójskych koňov na pašovanie vírusov priamo do nádorov
Veda a výskum
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Ktoré Samsungy dostanú One UI 8? Pozri si uniknutý zoznam ešte pred oficiálnym oznámením
Samsung
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Nový malvér QuirkyLoader šíri nebezpečný spyware, ktorý ti môže ovládnuť zariadenie. Takto sa doň môže dostať
Bezpečnosť

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

