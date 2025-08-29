Lukašenko sa opustil a priznal: Nechcem byť diktátor! Ale dodal niečo, s čím to zaklincoval

MINSK - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas verejného vystúpenia vyhlásil, že si nepraje vládnuť autoritárskym spôsobom, no vraj iná možnosť momentálne neexistuje. Vyjadrenie, ktoré zaznamenali opozičné aj ruské médiá, vyvolalo otázky o jeho úprimnosti a o stave režimu v krajine.
„Nie je iná možnosť“
Kontroverzné slová padli počas zberu zemiakov v Mohylevskej oblasti, upozornila Nexta. Lukašenko zdôraznil, že autoritatívny štýl riadenia nie je jeho cieľom, no v tejto chvíli nevidí inú cestu. Informáciu priniesol telegramový kanál Pol Pervogo, na ktorý sa odvolali médiá ako Nexta, TASS či RBC-Ukrajina. Ďalší kontext však prezident neposkytol.
Už predtým diktatúru obhajoval
Nie je to prvý raz, čo sa bieloruský líder otvorene dotkol témy autoritárstva. V januári tohto roka vyhlásil, že „mať diktatúru ako v Bielorusku je lepšie, než mať demokraciu ako na Ukrajine“. Jeho výrok vyvolal ostrú kritiku, no bližšie vysvetlenie nikdy nedodal.
Od zemiakov po politiku
Lukašenko sa rád vyjadruje aj k témam, ktoré nesúvisia priamo s politikou. V júni odporučil občanom jesť zemiaky najviac dvakrát týždenne, aby si udržali štíhlu postavu. Poľské médiá vtedy pripomenuli, že tento apel môže súvisieť aj s nedostatkom úrody v krajine – problém, s ktorým zápasilo aj Rusko po nepriaznivej sezóne.
Najdlhšie vládnuci prezident v Európe
Alexandr Lukašenko stojí na čele Bieloruska už od roku 1994. Ovláda armádu, médiá a štátny aparát, ktorý pravidelne potláča protesty a opozíciu. Medzinárodné spoločenstvo jeho voľby dlhodobo neuznáva ako slobodné či férové, hoci oficiálne výsledky pre neho často presahujú hranicu 80 %.
Režim bez milosti
Podľa bieloruských ľudskoprávnych aktivistov bolo medzi rokmi 2020 a 2024 z politických dôvodov odsúdených najmenej 6 500 ľudí. Opoziční predstavitelia sú nútení pôsobiť v exile – medzi nimi aj líderka Svjatlana Cichanouská, bývalý minister kultúry Pavel Latuška či diplomat Valeryj Cepkalo. Jej manžel Sjarhej Cichanouski bol po piatich rokoch väznenia prepustený až v júni tohto roka.
Moskva ako hlavný spojenec
Na medzinárodnej scéne je Lukašenkovým kľúčovým partnerom ruský prezident Vladimir Putin. Bielorusko zohráva významnú úlohu aj pri ruskej invázii na Ukrajinu, čo ešte viac upevňuje jeho povesť jedného z najtvrdších autoritárskych lídrov v Európe.