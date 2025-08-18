Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Občan Bieloruska čelí obvineniu v Poľsku: Mal pripravovať útok v službách cudzieho štátu

TASR

VARŠAVA - Poľská prokuratúra obvinila občana Bieloruska z prípravy podpaľačského útoku na sklad v Lublinskom vojvodstve na východe Poľska v službách nemenovaného štátu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.

Vyšetrovatelia podozrievajú 27-ročného muža, identifikovaného ako Vitalij S., že v júli tohto roka zhromažďoval údaje o sklade, natáčal a fotografoval ho a potom tento materiál odovzdal zástupcom zahraničnej tajnej služby. Obvinený bol z konania v jej prospech a prípravy sabotážnych a diverzných činností spočívajúcich v podpálení skladu. Muž vinu priznal, za čin mu hrozí až osem rokov väzenia.

Vo vyhlásení prokuratúry nie je uvedená konkrétna cudzia krajina, s ktorou vraj obvinený spolupracoval. Správa agentúry Reuters neuvádza ani to, o aký sklad išlo. Poľsko dlhodobo tvrdí, že jeho úloha pri poskytovaní pomoci Ukrajine z neho urobila terč ruských a bieloruských spravodajských služieb. Moskva a Minsk takéto obvinenia opakovane odmietajú. Bieloruské veľvyslanectvo vo Varšave na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne neodpovedalo, uviedol Reuters.

Ďalšie zo Zoznamu