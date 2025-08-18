Iránsky prezident cestuje do Arménska na rokovania o koridore podporovanom USA

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok odcestoval do Arménska na rokovania o plánovanom koridore, ktorý má spojiť Azerbajdžan s jeho exklávou v blízkosti iránskych hraníc. Ide o súčasť mierovej dohody medzi Jerevanom a Baku, ktorú lídri týchto dvoch krajín podpísali tento mesiac vo Washingtone. Informuje agentúra AFP.
Irán znepokojený americkým vplyvom
„(Možná) prítomnosť amerických spoločností v regióne je znepokojujúca,“ vyhlásil Pezeškiján pred odchodom na plánovanú cestu, ktorá zahŕňa aj návštevu Bieloruska. „Budeme o tom rokovať (s arménskymi predstaviteľmi) a vyjadríme naše obavy,“ dodal podľa štátnej televízie.
Trumpova trasa cez Arménsko
Súčasťou mierovej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi je zriadenie asi 32 kilometrov dlhého tranzitného koridoru cez južné Arménsko s názvom „Trumpova trasa pre medzinárodný mier a prosperitu“. Výhradným právom na jeho výstavbu budú disponovať USA. Prechádzať ma pritom v blízkosti iránskych hraníc.
Teherán dlhodobo vystupuje proti projektu, známemu aj ako Zangezurský koridor, pretože sa obáva odrezania od Arménska a Kaukazu, ako aj prítomnosti potenciálne nepriateľských zahraničných síl pri svojich hraniciach, pripomína AFP.
Americká prítomnosť môže meniť geopolitiku
Iránski predstavitelia po podpise dohody varovali Arménsko, že projekt môže byť súčasťou americkej snahy „presadzovať hegemóniu v kaukazskom regióne“. Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ho cez víkend označil za „citlivú“ záležitosť a upozornil, že môže „spôsobiť geopolitické zmeny v regióne“. Podľa jeho slov arménski predstavitelia Teherán uistili, že na ich území nebudú pod zámienkou výstavby koridoru pôsobiť žiadne americké ozbrojené či bezpečnostné sily.
Arménsko a Azerbajdžan podpísali 8. augusta vo Washingtone mierovú dohodu sprostredkovanú Spojenými štátmi. Zaviazali sa v nej rešpektovať vzájomnú územnú celistvosť a oficiálne ukončiť viac ako tri desaťročia trvajúci konflikt.