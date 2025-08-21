Taiwanská vláda navrhuje zvýšiť výdavky na obranu na tri percentá HDP

TCHAJ-PEI - Taiwanská vláda plánuje budúci rok minúť na obranu 3,23 percenta HDP, teda viac ako 31,1 miliardy dolárov. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v súčasnosti tlačí na vládu ostrova, aby v tejto oblasti investovala viac prostriedkov. Informuje o tom správa z agentúry AFP.
„Ide o ďalší konkrétny prejav nášho odhodlania a schopnosti chrániť národnú suverenitu a bezpečnosť, stabilitu, ako aj bezpečnosť indicko-tichomorskej oblasti a prejav našej spoločnej zodpovednosti voči svetu voči svetu a obyvateľom Taiwanu,“ povedal premiér Čuo Žung-tchaj na tlačovej konferencii. „Náš celkový rozpočet na obranu je vypočítaný podľa modelu a štandardov NATO, vrátane rozpočtu na pobrežnú stráž,“ vysvetlil premiér.
Pobrežná stráž doteraz súčasťou obranných výdavkov nebola. „Stoja na fronte,“ povedal nemenovaný predstaviteľ, ktorého oslovila agentúra Reuters. Lode pobrežnej stráže sa pravidelne dostávajú do konfliktov s plavidlami pobrežnej stráže pevninskej Číny a v prípade vojny by bola zapojená do obrany Taiwanu.
Taiwan v uplynulom desaťročí zvyšuje výdavky na svoju obranu, keďže sa obáva vojenského útoku zo strany vlády v Pekingu, ktorá demokraticky spravovaný Taiwan považuje za súčasť svojho územia a opakovane deklaruje, že jedného dňa ostrov ovládne.
Zvýšenie výdavkov ešte musí schváliť parlament, ktorý aktuálne kontroluje opozícia pod vedením strany Kuomitang. Tá sa podľa AFP k Pekingu stavia ústretovejšie ako aktuálna vláda Demokratickej progresívnej strany na čele s prezidentom krajiny Laj Čching-tem. Parlamentu sa minulý rok podarilo zredukovať výdavky v tohtoročnom rozpočte a pozastaviť niektoré výdavky na obranu.