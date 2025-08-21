Severná Karolína sa pripravuje na povodne spôsobené hurikánom Erin

WASHINGTON - Na pobreží amerického štátu Severná Karolína bola v dôsledku tropickej búrky Erin druhej kategórie nariadená povinná evakuácia. Miestne úrady zároveň varovali letných návštevníkov pláží pozdĺž východného pobrežia USA pred život ohrozujúcimi prúdmi vĺn v nasledujúcich dňoch. Informujú agentúry AFP a AP.
Voda začala zalievať hlavnú cestu spájajúcu bariérové ostrovy Outer Banks a niekoľko domov postavených na drevených koloch. V stredu večer úrady uzavreli diaľnicu na ostrove Hatteras a prerušili aj spojenie ostrova Ocracoke s trajektovým terminálom.
Hoci by búrka nemala zasiahnuť pevninu, podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) vlny, ktoré vyvolala, v najbližších dňoch zasiahnu východné pobrežie Spojených štátov, Bahamy, Bermudy aj atlantické pobrežie Kanady.
Podľa informácií NHC sa Erin v stredu popoludní pohyboval smerom na sever, približne 395 kilometrov juhovýchodne od Severnej Karolíny, s vetrom dosahujúcim 175 kilometrov za hodinu. Meteorológovia predpovedajú, že búrka dosiahne svoj vrchol vo štvrtok a môže sa opäť premeniť na silný hurikán.
Guvernér Severnej Karolíny Josh Stein vyzval obyvateľov, aby si pripravili zásoby potravín, vody a ďalších potrebných vecí na päť dní. „Na rôznych miestach na pobreží sme už rozmiestnili tri rýchle vodné záchranné tímy a 200 vojakov Národnej gardy spolu s loďami, vozidlami s vysokým podvozkom a lietadlami,“ dodal.
Erin, prvý atlantický hurikán tejto sezóny, v sobotu krátko zosilnel až na piatu kategóriu s vetrom dosahujúcim 260 kilometrov za hodinu, no neskôr zoslabol. Najvyššiu kategóriu dosiahol len niečo vyše 24 hodín po tom, čo zosilnel z prvej kategórie. Takáto rýchla intenzifikácia je podľa vedcov čoraz častejšia v dôsledku globálneho otepľovania.