Hurikán Erin zosilnel na štvrtú kategóriu: Karibik ohrozuje silnými zrážkami

Červená zástava varuje pred nebezpečnými vlnami na prázdnej pláži v meste San Juan, v Portoriku
Červená zástava varuje pred nebezpečnými vlnami na prázdnej pláži v meste San Juan, v Portoriku (Zdroj: TASR/AP/Alejandro Granadillo)
TASR

WASHINGTON - Silnejúci hurikán Erin zasiahol časti Karibiku a podľa predpovedí tam môžu intenzívne zrážky spôsobiť prívalové povodne a zosuvy pôdy. V nedeľu večer zosilnel na „extrémne nebezpečný“ hurikán štvrtej kategórie s maximálnou rýchlosťou vetra 215 kilometrov za hodinu, píšu agentúry AP a AFP.

Silnejúci hurikán Erin

Meteorológovia varujú, že v nasledujúcich 12 hodinách sa ešte viac zintenzívni a rozšíri. Očakáva sa, že v noci na pondelok prinesie tropické búrkové podmienky na súostrovie Turks a Caicos a na juhovýchodné Bahamy.

Nasledovať by malo postupné slabnutie. „Erin však bude naďalej zväčšovať svoj rozsah a zostane veľkým a nebezpečným hurikánom veľkej sily minimálne do polovice tohto týždňa,“ dodalo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) v Miami.

Výpadky v Portoriku a Panenských ostrovoch

Podľa NHC sa v nedeľu o 23.00 h miestneho času nachádzal asi 205 kilometrov východne od ostrova Grand Turk. V nedeľu zasiahli vonkajšie pásma hurikánu časti Portorika a Panenských ostrovov, kde spôsobili výpadky elektriny pre približne 147.000 odberateľov, informovala spoločnosť Luma Energy. Zrušených bolo viac ako 20 letov. Pobrežná stráž neskôr povolila znovuotvorenie všetkých prístavov v Portoriku a na Panenských ostrovoch po tom, čo vietor a dážď zoslabli.

Erin, prvý atlantický hurikán tejto sezóny, v sobotu krátko zosilnel až na piatu kategóriu s vetrom dosahujúcim 260 kilometrov za hodinu, no neskôr zoslabol. Najvyššiu kategóriu dosiahol len niečo vyše 24 hodín po tom, čo zosilnel z prvej kategórie. Takáto rýchla intenzifikácia je podľa vedcov čoraz častejšia v dôsledku globálneho otepľovania.

