Hamas tvrdí, že plán Izraela dobyť Gazu svedčí o jeho pohŕdaní úsilím o mier

Izraelskí vojaci stoja na streche obrnených vozidiel zaparkovaných v oblasti blízko izraelsko-gázskej hranice, ako je vidieť z južného Izraela
Izraelskí vojaci stoja na streche obrnených vozidiel zaparkovaných v oblasti blízko izraelsko-gázskej hranice, ako je vidieť z južného Izraela (Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Levin)
TASR, ČTK

GAZA - Palestínska militantná skupina Hamas v stredu vyhlásila, že izraelské vojenské plány na obsadenie mesta Gaza svedčia o „neskrývanom ignorovaní“ snáh o dosiahnutie prímeria a dohody o prepustení rukojemníkov. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

„Dnešné oznámenie teroristickej okupačnej armády o začatí operácie proti mestu Gaza a takmer miliónu jeho obyvateľov a vysídlených osôb, svedčí o hrubom pohŕdaní snahami sprostredkovateľov,“ uvádza sa vo vyhlásení hnutia.

Izraelská armáda v stredu začala inváziu do mesta Gaza. Izraelský bezpečnostný kabinet ešte začiatkom augusta schválil prevzatie kontroly nad mestom Gaza izraelskou armádou. Mnohí spojenci vyzvali Izrael, aby tento úmysel prehodnotil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je však pod tlakom ultrapravicových členov svojej koalície, ktorí odmietajú prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas. Žiadajú pokračovanie vojny v Pásme Gazy a napokon aj jeho anexiu.

Rodiny izraelských rukojemníkov tvrdia, že vojenský tlak ohrozuje ich príbuzných

Rodiny izraelských rukojemníkov, zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas a ďalšími islamistickými organizáciami, v stredu demonštrovali v pohraničnej oblasti neďaleko Pásma Gazy za ich prepustenie. Vyjadrili nesúhlas s najnovšími krokmi Izraela, ktoré podľa nich ohrozujú životy ich blízkych držaných v zajatí. Informuje DPA.

„Vojenský tlak rukojemníkov nezachráni, ale zabije ich,“ povedal Ofir Braslavský, otec Roma Braslavského, jedného z unesených rukojemníkov. Hamas zverejnil začiatkom augusta video, na ktorom bol mladý muž vychudnutý a vážne oslabený. „42 rukojemníkov vošlo do Gazy po vlastných – a vrátilo sa v pohrebných vakoch... Nechcem, aby sa moje dieťa stalo číslom 43!“ dodal Braslavský.

Makabit Majerová, teta zadržiavaných dvojčiat Galiho a Ziva Bermanovcov, obvinila izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z náboru desiatok tisíc ďalších vojakov do zálohy na „nezmyselné misie“, ktoré ohrozujú ich „najdrahších“. Pochod z kibucu Beeri viedol k miestu konania hudobného festivalu Nova, kde 7. októbra 2023 došlo k teroristickému útoku Hamasu.

Podobná udalosť sa uskutočnila aj v nedeľu, 17. augusta, keď Izraelčania demonštrovali za ukončenie vojny v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných rukojemníkov. Podľa odhadov sa vtedy len v Tel Avive zhromaždilo viac ako 200-tisíc demonštrantov. Organizátori tvrdili, že v celej krajine protesty pritiahli takmer pol milióna ľudí. Netanjahu následne protestujúcich obvinil, že svojimi akciami posilňujú Hamas.

Izraelská armáda v stredu začala inváziu do mesta Gaza. Hovorca izraelskej armády Efi Defrin zároveň oznámil, že armáda rozošle ešte tento týždeň 60-tisíc povolávacích rozkazov a ďalších 20-tisíc budúci týždeň.

Šéf OSN vyzval na okamžité prímerie v Gaze, varoval pred obeťami novej operácie

Generálny tajomník OSN António Guterres dnes vyzval na okamžité prímerie v Pásme Gazy po tom, čo Izrael v stredu ohlásil začatie prvej fázy operácie na obsadenie mesta Gaza. Súčasne vyzval Izrael, aby zvrátil rozhodnutie o ďalšom rozšírení nelegálnej výstavby židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Je životne dôležité, aby bolo v Gaze okamžite uzavreté prímerie... aby sme sa vyhli umieraniu a ničeniu, ktorá by vojenská operácia proti mestu Gaza nevyhnutne spôsobila," povedal Guterres v Japonsku, kde sa zúčastňuje medzinárodnej konferencie o africkom rozvoji.

Izrael povolal na 60-tisíc záložníkov a pokračuje v pláne na obsadenie najväčšieho mestského útvaru v Pásme Gazy, ktoré izraelská armáda okupuje už približne zo 70 percent, a to napriek silnej medzinárodnej kritike operácie, ktorá si pravdepodobne vynúti ďalšie vyhnanie státisícov Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu večer nariadil armáde skrátiť lehoty na dobytie posledných bášt Hamasu. Armáda má podľa serveru The Times of Israel rýchlejší plán na dobytie mesta, v ktorom teraz podľa serveru žije na 800-tisíc Palestínčanov, predstaviť premiérovi počas dneška.

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok teroristického hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Väčšina z nich bola prepustená výmenou za palestínskych väzňov počas dvoch prímeria na konci roka 2023 a tento rok v januári a februári. Od začiatku vojny bolo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva riadeného Hamásom zabitých vyše 62-tisíc Palestínčanov.

Guterres dnes súčasne vyzval na bezpodmienečné prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorých Hamas doteraz zadržiava. Vyzval tiež Izrael, aby zrušil rozhodnutie o rozšírení výstavby osád na Západnom brehu, ktorú označil za nelegálne.

Izraelská vláda v stredu definitívne schválila výstavbu zhruba 3400 bytových jednotiek v oblasti zvanej E1 (East 1) neďaleko Jeruzalema na okupovanom palestínskom území. Projekt dlhodobo kritizujú palestínski predstavitelia, arabské štáty aj Európska únia. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) ho minulý týždeň označil za nelegálny.

Rozhodnutie odsúdilo ministerstvo zahraničia Palestínskej autonómie sídliace v Ramalláhu. Zámer podľa neho podkopáva snahy o dvojštátne riešenie, keď ešte viac roztriešti Západný breh na geograficky oddelené a izolované oblasti, medzi ktorými sa palestínske obyvateľstvo bude môcť pohybovať iba cez početné izraelské kontrolné stanovištia.

