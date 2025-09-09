Slovenský diplomat Miroslav Jenča získal významnú pozíciu v OSN pre Kolumbiu

ŽENEVA - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok vymenoval slovenského diplomata Miroslava Jenču za svojho osobitného predstaviteľa pre Kolumbiu a vedúceho misie OSN na monitorovanie mierového procesu v tejto krajine.
Janča na tomto poste nahradí Carlosa Ruiza Massieua z Mexika, ktorému Guterres poďakoval za jeho odhodlanosť a prácu.„Pán Jenča prináša do tejto funkcie viac ako 35 rokov skúseností v oblasti diplomacie, mediácie, vedenia a dohľadu nad mierovými operáciami OSN, ako aj dôkladnú znalosť kolumbijského mierového procesu a jeho regionálneho a medzinárodného kontextu,“ uvádza sa v stanovisku.
Od roku 2019 pôsobí Jenča ako námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Severnú a Južnú Ameriku v oddeleniach OSN pre politické a mierové otázky a pre mierové operácie. Počas svojej kariéry zastával viaceré prestížne funkcie vrátane postu vedúceho Regionálneho centra OSN pre preventívnu diplomaciu v Strednej Ázii (UNRCCA). V minulosti pôsobil aj na ministerstve zahraničných vecí SR.
Generálny tajomník OSN varoval pred dôsledkami hladomoru v meste Gaza a vyzval na koniec vojny
Jenča študoval zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, diplomaciu a medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a diplomaciu na Hooverovom inštitúte Stanfordovej univerzity v USA. Má titul doktor práv z Univerzity Komenského v Bratislave a ovláda plynule anglický, ruský a španielsky jazyk, doplnila OSN v tlačovej správe.